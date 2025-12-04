Escaparon dos presos de una Comisaría de Roca: uno está acusado de homicidio

Lograron alcanzar la calle en horas de la madrugada de este jueves. Aún no se determinó como burlaron la guardia. A uno lo investigan por el crimen de Julián Dobra.

Dos jóvenes presos que se encontraban en calabozos de la Comisaría Tercera , ubicada en pleno centro de General Roca se escaparon durante las primeras horas de este jueves. Hay un intenso despliegue para recapturarlos y se inició una investigación interna para determinar cómo lograron burlar el control de la guardia y alcanzar la calle.

Uno de los prófugos es Lucas Nicolás Torres, de 18 años de edad, quien estaba con prisión preventiva desde el 17 de septiembre sospechado de haber participado en el homicidio de Julián Dobra, ocurrido en abril de este año.

El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, de 24 años, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo. Los dos son oriundos de Roca, informó el sitio AN Roca.

Ambos fugados eran intensamente buscados por efectivos de distintas unidades de la ciudad y de la región, que habían implementado un opertivo cerrojo. Una fuente de la investigación indicó que habían reforzado los patrullajes en la zona norte de la ciudad.

Desde la fuerza policial se solicitó a los vecinos que, ante cualquier información o visualización de estas personas, eviten intervenir por sus propios medios y dar aviso al 911, Comisaría 3º o a cualquier dependencia policial cercana a su domicilio.

Se destacó que toda información "será tratada con absoluta confidencialidad".

"La colaboración de la comunidad es fundamental para avanzar en su pronta aprehensión", resaltaron las fuentes.

NOTICIA EN DESARROLLO