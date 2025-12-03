Atraparon en Río Negro a una joven que era intensamente buscada por la Justicia Federal

Es oriunda de una localidad del Valle Medio y un Juzgado de Buenos Aires estaba tras sus pasos por una causa de robos. Tramitaban su extraditación.

La joven tiene 20 años de edad y era intensamente buscada por la Justicia Federal. La encontraron en Choele Choel, de donde es oriunda.

Una joven de 20 años oriunda de Choele Choel que era buscada desde un Juzgado Nacional de Buenos Aires fue detenida en las últimas horas por efectivos de la Comisaría 8va de esa ciudad del Valle Medio rionegrino y quedó a disposición de la Justicia Federal.

La chica está imputada por el delito de “robo” , informó en su cuenta de Facebook Radio Municipal 96.5 de Luis Beltrán, y precisaron que su arrestó se concretó tras ratificarse la vigencia de lo instruido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de Buenos Aires.

Se destacó que la mujer era intensamente buscada en las últimas semanas en la región, dado que habían recibido un oficio judicial y un pedido emitido desde la Policía Federal a la fuerza rionegrina para que se abocaran con énfasis a su rastreo.

Sucede que en el barrio Las Bardas de Choele Choel la joven tiene familiares y los investigadores habían recabado datos que indicaban que podría encontrarse en ese sector.

Se hicieron varios operativos en la zona, pero no la encontraban, indicó la misma emisora radial. Posteriormente se confirmó que la joven se había trasladado al Alto Valle

Sin embargo recientemente descubrieron que había regresado, por lo que dispusieron de un procedimiento en el que lograron detenerla.

Permanecía alojada en una unidad policial del Valle Medio a la espera de ser extraditada cuando lo resuelva la Justicia Federal.

Preso por robar cerezas en el Valle Medio

Un hombre de 31 años fue detenido por la Policía en Chimpay, la localidad del Valle Medio rionegrino, cuando caminaba por el barrio Costanera en dirección a la zona céntrica con un cargamento de cerezas. Al ser interceptado por los efectivos intentó dar una explicación acerca de donde había sacado la fruta que llevaba en dos baldes de plásticos y un recolector, pero no conformó lo que dijo.

El sujeto había sido visto poco antes por uno de los responsable de una empresa productora que posee cultivos de la especie y que lo observó mientras se trasladaba por un sector de bardas, en cercanías a la Ruta Nacional 22.

El damnificado alertó de inmediato a la guardia de la Comisaría 37, desde donde enviaron una patrulla para interceptarlo.

No lo conocían en la empresa

Fuentes de la fuerza, que destacaron la labor concretada por los uniformados, precisaron que el hombre comenzó a “titubear a la hora de explicar de dónde venía y argumentó falsamente que era cosechador de una empresa productora de cerezas”.

Sin embargo su ardid no prosperó ya que “en cuestión de minutos se supo que no pertenecía a la planta laboral” de la la compañía.

Robo cerezas 2 El hombre de 31 años fue imputado por robar cerezas en una plantación de Chimpay. Policía Río Negro

Por ese motivo procedieron a demorarlo y a trasladarlo a la unidad policial. Pero allí, cuando lo bajaban del móvil, el hombre quiso escapar aún con el recolector colocado. De todos modos su intento resultó en vano ya que fue reducido y aprehendido por los mismos efectivos.

El sospechoso quedó detenido e imputado por el delito de “hurto”. La medida establecida por el Ministerio Público Fiscal también fue ponderada desde la institución policial, por su “celeridad” con que efectuaron las actuaciones.