Truchó horas extra y se amparó en el sindicato: solo lo suspendieron

Un empleado de Salud pasó horas extra a nombre de un trabajador con prisión domiciliaria. Tuvo que intervenir la Justicia para que le apliquen una sanción interna porque es delegado gremial.

Un hombre que cumple funciones en el hospital de Choele Choel enfrentó un sumario administrativo por truchar horas extra y cuando Salud lo descubrió se amparó en el paraguas sindical ya que es delegado gremial de ATE . El caso derivó en la Justicia.

El área de recursos humanos del centro de salud detectó una maniobra irregular y abrió un expediente contra el trabajador estatal. Lo acusaron de firmar planillas por un total de 56 horas extras en nombre de otro agente que se encontraba con prisión preventiva .

La instrucción sumarial, que incluyó el descargo del trabajador, determinó la sanción y la suspensión por siete días. Al ser el agente delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no es posible aplicar la sanción. Por este motivo, la administración provincial solicitó al Poder Judicial la exclusión de la tutela sindical del trabajador sumariado.

El fuero laboral de Roca resolvió en forma definitiva excluirlo de esa protección gremial. La decisión fue tomada a partir del expediente iniciado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro. La finalidad es permitir la aplicación de una sanción disciplinaria impuesta en el ámbito administrativo.

El conflicto con un delegado del sindicato ATE ocurrió en el hospital de Choele Choel.

El trabajador fue notificado del proceso judicial, pero no se presentó. De esta manera, los jueces declararon la rebeldía procesal del agente sanitario. Ante esta situación, el tribunal tuvo por probados los hechos.

El Estado provincial promovió entonces la acción judicial, acompañó pruebas y presentó fundamentos que justificaban la medida. Se aseguró que no existía persecución sindical ni práctica antisindical y que la sanción respondía a hechos comprobados.

Los jueces consideraron acreditado que el hombre trabaja para el Ministerio de Salud, que había gozado de licencias gremiales y que había sido sancionado por incumplimientos a sus deberes como trabajador público.

Dado que no ejerció su defensa, y al cumplirse los requisitos legales, se hizo lugar a la demanda de exclusión de tutela sindical. La medida permite a la administración aplicar la suspensión disciplinaria previamente dispuesta.

ATE en alerta por trabajadores contratados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a encender las alarmas ante una situación que se repite cada fin de año, pero que en el actual contexto económico adquiere mayor tensión. Más de 2.500 estatales provinciales continúan trabajando sin estabilidad laboral y con contratos que vencerán el 31 de diciembre si el Gobierno de Río Negro no dispone su renovación. A ellos se suman miles de empleados de municipios y comisiones de fomento que se encuentran en idéntica condición.

El planteo del gremio fue formalizado a través de una presentación dirigida al Ejecutivo provincial, en la que se exige la renovación automática de la totalidad de los contratos y el pase a planta permanente de este universo de trabajadores. Según remarcó la conducción sindical, se trata de empleados con tareas permanentes dentro del Estado rionegrino, algunos con una trayectoria de muchos años, que paradójicamente continúan desempeñándose bajo modalidades temporales.

“El Gobierno provincial y los municipios deberían garantizar la continuidad laboral de los miles de estatales cuyos contratos vencen a fin de año. De lo contrario, pasarán a engrosar la masa desempleada que se acumula con la destrucción de puestos de trabajo en el ámbito privado y público producto de las políticas del gobierno nacional”, advirtió Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.