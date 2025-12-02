Cortes de energía programado para este miércoles en Cipolletti y otras ciudades

Edersa informó que abarcará a un gran e importante sector de la ciudad por el plazo de al menos 2 horas.

Las cuadrillas operativas de EdERSA ejecutarán este miércoles 3 de diciembre una serie de trabajos programados de mantenimiento y modernización en sus redes eléctricas. Según informó la empresa distribuidora, las labores requerirán cortes de energía programados en distintas ciudades de Río Negro.

EdERSA precisó que estas intervenciones permitirán mejorar la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico. Por ello, solicitó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el tiempo que duren los trabajos.

A continuación, el detalle de los sectores y horarios afectados:

Cipolletti

De 8 a 9: Balsa Las Perlas , en su totalidad. Isla Jordán .



Viedma

De 9 a 10: Barrios Las Flores , de la Policía , Parque Independencia , 44 Viviendas . Ruta N°1 , en su totalidad.

De 9 a 15: YPF “El Kerosenero” , acceso a Viedma por Ruta N°3 . Edificio SURMAT , ubicado en Ruta 3 y Av. Perón.



El Bolsón

De 7 a 10: Cerro Amigo .



Las Grutas

De 6 a 9: Sector comprendido entre las calles Sierras Blancas y Costanera , y entre Mencué y Chimpay .



Río Negro bajará impuestos para abaratar la luz y el gas

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, que propone un alivio directo en los servicios a partir de la reducción de los impuestos que cobra la provincia. Se espera un ahorro anual superior a los seis mil millones de pesos.

El proyecto presentado por el Ejecutivo proyecta una reducción del 60% en la carga de Ingresos Brutos aplicada a la luz y el gas. La medida representa un ahorro anual de 6.300 millones de pesos para los usuarios de los servicios de gas y electricidad en Río Negro, sin distinguir entre residenciales, pymes y grandes consumidores.

El impacto alcanza a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.

El proyecto reduce la alícuota aplicada a la distribución de electricidad y gas, que pasa de 2,5% a 1%, una disminución del 60% en ingresos brutos, determinado en función del consumo. Esto se traducirá en una baja directa en las boletas de todos los usuarios residenciales y productivos.

Proponen suspender cortes de luz, gas y agua hasta 2027 en Río Negro

A comienzos de noviembre ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que apunta a frenar los cortes de servicios públicos esenciales (gas, electricidad y agua potable) en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La propuesta, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, busca proteger a los hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica, garantizando el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.

E.C.P AGUAS RIONEGRINAS (2).JPG ARSA inició el recambio de medidores en la provincia y alertó sobre el consumo de agua potable en Cipolletti. Estefania Petrella

El texto legislativo presentado por los bloques Partido Justicialista–Nuevo Encuentro (PJ–NE) y Vamos con Todos (VcT), prevé que ninguna empresa podrá interrumpir el suministro en domicilios donde residen personas que no puedan afrontar los pagos, jubilados o pensionados cuyos ingresos estén por debajo de la canasta básica, o familias con integrantes con discapacidad.

Declaración jurada y reconexión inmediata

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán presentar una declaración jurada ante las prestatarias, en formato presencial o digital, acreditando su situación socioeconómica. El alcance será para viviendas únicas y familiares, sin importar si el titular del servicio coincide con el ocupante.

Además, el proyecto establece que las empresas deberán ofrecer planes de pago accesibles, cuyos montos no superen el 20% de la factura de mayor consumo. En los casos donde el suministro ya haya sido cortado, las prestatarias tendrán 48 horas para restablecer el servicio sin costo de reconexión.

edersa-luz-4.jpg

La Agencia de Recaudación Tributaria (ART) será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de intervenir ante negativas injustificadas de las compañías, aplicando multas diarias de $50.000 hasta que se cumpla con la restitución o la suspensión del corte.

El texto también impone la realización de una campaña de difusión masiva, coordinada por la Legislatura, la ART y las empresas prestatarias, para que la ciudadanía conozca sus derechos y las vías de acceso al beneficio.