En los barrios populares: El 20% de los hogares tuvo un incidente eléctrico

Un relevamiento de Edersa expuso los riesgos que enfrentan las familias que no cuentan con servicio. El programa de la distribuidora y el Estado para regularizar.

En los barrios populares de Cipolletti , y de la provincia en general, dos de cada 10 familias manifiesta que alguna vez sufrió una electrocución en su hogar , y una de cada tres alguna vez experimentó rotura de artefactos por problemas de tensión. A muchas se les incendió la vivienda, y todas juran vivir con temor por la permanente irregularidad eléctrica. Para ello, para tratar de disminuir todos esos peligros, surgió el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), con el que se han regularizados ya cinco barrios y cientos de vecinos.

El PASE es un ambicioso programa en el que trabajan juntos el gobierno provincial, el municipal y la distribuidora eléctrica Edersa , que se inició en Cipolletti por una causa clara: es la ciudad con la mayor cantidad de barrios populares y asentamientos precarios de Río Negro.

Durante este 2025, cuando se puso en marcha el proyecto, se concretaron obras de normalización eléctrica en los barrios Los Sauces y La Ribera (118 familias), El Espejo (53), Martín Fierro (238) y Puente Santa Mónica (221), de Balsa Las Perlas.

Hay un objetivo central, y es llevar mejor servicio, seguridad y tranquilidad a los sectores más postergados a partir de este programa. Por eso, al terminar 2025 se habrán regularizado más de 1100 familias cipoleñas en el sistema de electricidad. En ese sentido, y hace unas tres semanas, se comenzó con la obra de abastecimiento eléctrico (en media y baja tensión, con alumbrado público) del barrio 10 de Enero, donde viven 86 familias, y hace unos días el PASE llegó a los sectores Obrero A y B, donde se desarrolla la construcción del alumbrado público.

“En Obrero A y B habitan unas 650 familias, pero alrededor del 25% de ellas se mantiene conectada al sistema irregular. Junto a la provincia y la municipalidad, estamos trabajando en regularizar todo el sector de manera integral, con colocación de pilares faltantes, retiro del cableado irregular y la constitución de nuevos usuarios. Con el alumbrado público llevaremos seguridad y tranquilidad a esos barrios”, explicó Sebastián Busader, jefe del Departamento de Normalización de Edersa.

Asu turno, resaltó el alcance y “espíritu” del programa PASE, y aseguró que se trata de una “experiencia inédita”. ¿Por qué? “Porque es una alianza entre lo público y lo privado donde no sólo se hace una obra y se coloca un medidor de luz. Lo que se busca es trabajar en la concientización del vecino a la hora de utilizar un servicio regular, que antes no tenía ni pagaba. Hay un trabajo de fondo, casi invisible, que es realmente muy importante”, explicó.

El trabajo de Edersa en barrios populares

El PASE cuenta con dos etapas fundamentales: el acceso a energía segura y previsible, y la sostenibilidad en el servicio regular. “La primera etapa se cumple con la realización de la obra, la colocación de pilares, protecciones y el retiro del cableado irregular (hasta el marte, se habían sacado más de 12.000 metros en diferentes sectores). La segunda, quizá la más compleja, es lograr que los nuevos usuarios puedan consumir de manera eficiente y le lleguen facturas asequibles, que puedan pagar. Para eso, los acompañamos durante meses, con relevamientos (se hicieron en 638 viviendas), lecturas de medidores semanales (398 viviendas) y revisión de electrodomésticos (110 viviendas). Hay que trabajar para lograr usuarios conscientes, que logren consumir sin excesos”, agregó Busader.

“Las familias quieren y necesitan un mejor servicio, de calidad y sobre todo seguro. Lo piden y hay que saber que tienen derecho al mismo. Por eso, tenemos que trabajar en todos los niveles, porque de alguna manera se trata de un cambio cultural el que estamos llevando. El próximo paso para este año es llegar con la regularización definitiva al barrio Nuevo Ferri”, donde viven 348 familias, terminó.