Murió un hombre al caer de un árbol mientras realizaba trabajo de poda

El sujeto de 47 años trabajaba con compañeros cuando cayó cinco metros y golpeó su cabeza contra el hormigón.

Un hombre de 47 años falleció este martes al mediodía , luego de caer desde unos cinco metros de altura mientras realizaba tareas de poda de un árbol en un terreno privado. El hecho causó conmoción. Al llegar al lugar, el personal de salud constató su muerte.

El episodio ocurrió en el barrio Las Chacras de San Carlos de Bariloche. Sobre la avenida Luis Piedra Buena, cerca del cruce con Garza Bubyera. La víctima, identificada como Sebastián Eduardo Zárate , trabajaba junto a un conocido. Mientras uno de ellos utilizaba una motosierra para cortar, Zárate sostenía una soga desde una zona elevada para direccionar la caída del árbol.

Según la información publicada por distintos medios de la localidad lacustre, al retroceder para extender la soga y hacer fuerza, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, impactando con la cabeza contra una estructura de hormigón que los investigadores describieron como un sector de garaje.

md (1) El hecho fatal ocurrió en el barrio Las Chacras de Bariloche.

Tras la caída, el compañero de tareas advirtió un sangrado en la zona craneana y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Personal médico del Hospital Zonal Ramón Carrillo acudió al lugar, pero al llegar constató que el hombre ya no tenía signos vitales.

Investigación judicial

El fiscal Gerardo Miranda encabezó las primeras diligencias en el lugar y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Este miércoles se le practicará la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Fuentes policiales señalaron que, en principio, el caso fue caratulado como muerte dudosa, hasta tanto se conozcan los resultados del examen forense.

Recomendaciones para los trabajos de poda

Para realizar poda de forma segura esta tarea, es necesario utilizar un equipo de protección, incluyendo casco, gafas, guantes, y ropa adecuada; mantener las herramientas afiladas y en buen estado; evaluar las condiciones climáticas y del terreno; señaliza la zona de trabajo para mantener alejada a la gente; y, en poda en altura, usar un arnés y líneas de seguridad que no estén ancladas a las ramas que se van a cortar.

Antes de la poda:

Planificar: Evaluar el árbol y seleccionar las ramas a cortar desde el suelo.

Revisar las herramientas: comprobar que las tijeras, sierras o motosierras estén limpias, afiladas y en perfecto estado.

Prepara tu cuerpo: calentar los músculos para evitar lesiones.

Verificar el entorno: revisar que no haya cables eléctricos cerca de las ramas

Durante la poda: