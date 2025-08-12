Operativo de Edersa: Buscan regularizar las conexiones en barrios populares

Edersa comenzó con el Programa Provincial de Acceso Seguro a la Electricidad en barrios periféricos de Cipolletti. También funcionará una oficina móvil para pagar las facturas, ofrecen planes de pagos y brindar información.

La distribuidora eléctrica Edersa comenzó con el Programa Provincial de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) . En conjunto con el Gobierno de la Provincia de Río Negro y el Municipio lleva adelante un plan de regularización eléctrica en barrios Populares de Cipolletti , que actualmente se desarrolla en el barrio Anai Mapu y en los sectores 2 y 10 de enero .

La oficina móvil de Edersa brindará atención en el Centro Comunitario de Anai Mapu, ubicado en Pastor Bowder y Chimpay . El operativo comenzó el lunes 11 y se extenderá hasta el jueves 14 desde las 9 hasta las 14.

El programa denominado PASE se trata de un plan integral que tiene como objetivo normalizar el servicio eléctrico en barrios populares de Cipolletti. El plan consiste en la instalación de redes internas intradomiciliarias, la colocación de una nueva red eléctrica externa, instalación de pilares, colocación de protecciones y todo lo que implica un sistema eléctrico regular.

Sebastián Busader, referente de Relaciones Institucionales de Edersa, explicó: “Se busca colocar un sistema eléctrico regular, que tenga calidad, previsibilidad y por sobre todas las cosas, llevarle seguridad a los sectores. Buscamos concientizar y educar al usuario, por eso hacemos un seguimiento permanente al usuario”.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 20.25.25 La oficina Móvil en el Barrio Anai Mapu

El programa ya regularizó el servicio en Los Sauces, La Rivera, El Espejo 1, Martín Fierro y Puente Santa Mónica, Balsa de las Pelas. Próximamente comenzarán las obras en los barrios 2 y 10 de Enero.

“En muchos de estos sectores no existe el gas natural, entonces en épocas invernales la gente se calefacciona con leña o artefactos eléctricos, lo que genera que el consumo se eleve mucho. Por eso apuntamos a un uso eficiente de la energía con este plan de regularización” indicó Busader.

Cipolletti se destaca como la ciudad con el mayor número de barrios populares de la provincia, junto a Balsa de las Perlas constituyen el 60% de los asentamientos informales en la Provincia de Río Negro. Esta realidad fue clave para que el programa comience en esta zona.

“Se busca colocar un sistema eléctrico regular, que tenga calidad, previsibilidad y por sobre todas las cosas, llevarle seguridad a los sectores. Buscamos concientizar y educar al usuario, por eso hacemos un seguimiento permanente al usuario”, indicó Busader.

Además de la regularización del servicio, la oficina móvil brindará atención en el Centro Comunitario del barrio Anai Mapu con el objetivo de brindar información, para que la gente evacúe deudas, realice gestiones y pague sus deudas. El operativo será de 9 a 14 hasta el jueves 14.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 20.25.26 La oficina móvil de EdERSA ofrece planes de pagos para regularizar deudas.

“Vamos a realizar planes de financiación blandos, donde les quitamos intereses por mora, le quitamos intereses por financiación y buscamos básicamente dar energía segura, de calidad y que las personas se sostengan en el servicio” agregó el vocero de Edersa.

El objetivo es regularizar el servicio eléctrico de los barrios populares de Cipolletti para garantizar seguridad, calidad y un servicio eficiente de la energía.

Digitalización de las facturas

Como parte de la estrategia de Edersa dispuso que a partir del 1 de septiembre comenzará a enviarse la factura digital. Esta estrategia que forma parte de la modernización, digitalización y despapelización del servicio, establece que la factura ya no será emitida en papel y se enviará una factura digital.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 20.25.25 (1) La oficina Móvil en el Centro Comunitario del barrio Anai Mapu.

Actualmente en la provincia, de los 225.000 usuarios registrados, más del 70% ya están adheridos a la factura digital. Por lo que resta que el 30% se adhiera a la factura digital y forme parte de la comunidad digital.

Para acceder a la factura digital se debe ingresar al sitio web de Edersa. Al ingresar hay una ventana emergente que dirige al registro, se ingresa el número de NIS (Número de identificación del suministro) y un correo electrónico que queda adherido al sistema. Es un trámite que se realiza por única vez y luego llegará mensualmente la factura al correo electrónico colocado.