Homenajes y desfile para celebrar los 122 años de Cipolletti

La ciudad realizará un homenaje a vecinos reconocidos de la vida social y la actividad económica. El domingo desfilarán más de 170 instituciones.

El desfile por el aniversario de Cipolletti tenrá más de 170 instituciones.

Este viernes 3 Cipolletti cumplirá 122 años y lo celebrará con un fin de semana repleto de actividades. Habrá reconocimientos a vecinos elegidos por las instituciones locales y un multitudinario.

El día del cumpleaños de la ciudad, a las 9 en el Parque Rosauer, ubicado en calle Mariano Moreno y Mengelle , se realizará el acto protocolar por el día del cumpleaños 122 de la ciudad. Se otorgarán reconocimientos a vecinos destacados por su aporte y contribución al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Y además se entregará una ofrenda floral al Monumento al Ingeniero Julio César Cipolletti (Mariano Moreno y Mengelle). Se invita a todos los vecinos a participar del acto.

La elección de los vecinos fue realizada por las propias instituciones intermedias, que postularon a referentes de distintas actividades.

Desfile multitudinario

El Desfile Cívico se desarrollará el domingo 5 de octubre a las 15 sobre calle Fernández Oro, desde Sáenz Peña hasta 25 de Mayo. El palco de autoridades estará ubicado en la esquina de calle Fernández Oro y Miguel Muñoz.

La concentración para las instituciones y organizaciones comenzará a las 14 sobre calle San Martín y Sáenz Peña, para ir formándose para el Desfile.

Por consultas y más información comunicarse al mail: [email protected]; o de lunes a viernes de 7 a 14 hrs.al teléfono 449-4900 Int.1035; o al 299-4057955.

desfile cipolletti aniversario

Desvíos y cortes de tránsito

El Municipio de Cipolletti a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa a los vecinos los cortes de tránsito previstos para el domingo 5 de octubre en el marco de los festejos por el 122° Aniversario de la ciudad.

Desde las 12 y hasta las 19 estará cortado totalmente el tránsito sobre calles:

-Fernández Oro, desde 25 de Mayo hasta Brentana.

-San Martín, entre calle 25 de Mayo hasta Brentana.

-Vélez Sarsfield, entre Brentana y Uruguay (abarcando Luis Toschi). Los desvíos serán por General Paz y Tres Arroyos.

Los inspectores de tránsito estarán abocados a realizar tareas de prevención y control del tránsito para desviar a los vehículos. Además se confirmó que se irá habilitando la circulación en diferentes calles una vez que finalice el evento.

Ubicación de carpas sanitarias

La ubicación de las Carpas Sanitarias, será en el espacio verde del CCC (Fernández Oro y 25 de Mayo) y detrás del escenario (Fernández Oro y Miguel Muñoz), allí personal de salud del Hospital Pedro Moguillansky brindará atención a los vecinos que así lo requieran o lo necesiten.

Seguí el Desfile desde las redes sociales de la Municipalidad

A través de la Dirección General de Comunicación y Protocolo, se informó que el Desfile será transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Cipolletti, brindando a toda la comunidad la información completa de los festejos.

Agenda del mes Aniversario

El mes de octubre contará con una nutrida agenda de anuncios de obras y servicios públicos, eventos culturales, deportivos y recreativos. Se invita a toda la comunidad a participar y unirse, para conmemorar los 122 años de Cipolletti.

El cronograma completo se puede consultar a través del siguiente LINK.

Se invita a todos los vecinos a sumarse, disfrutar y acompañar el cumpleaños de la ciudad.