Presupuesto 2026: Weretilneck presentó una hoja de ruta con más obras y equilibrio fiscal

Río Negro presentó su Presupuesto 2026 con más obras, equilibrio fiscal e inversión en educación, salud y seguridad. Ahora la Legislatura tendrá su debate.

El gobernador, Alberto Weretilneck valoró el incremento en partidas presupuestarias de áreas claves y obras en la provincia.

El Gobierno de Río Negro ingresó a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026 , una propuesta que marca un incremento del 38% respecto de este año y que plantea un Estado activo, ordenado y sin déficit, con prioridades centradas en educación, salud, seguridad y obra pública.

La iniciativa prevé ingresos y erogaciones por $3,315 billones , de los cuales $1,75 billones se destinarán a la Administración Central y los poderes del Estado, mientras que otros $1,56 billones quedarán asignados a organismos descentralizados y entes de desarrollo.

El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la elaboración del presupuesto es “una de las decisiones más complejas que debe tomar un gobierno”, y afirmó que la meta central para 2026 será garantizar que cada peso que ingrese se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía .

En esa línea, el proyecto distribuye el 66% del gasto total en tres pilares básicos de la gestión estatal:

Educación: 37% del presupuesto. Río Negro asegura salarios docentes, comedores escolares, transporte, mantenimiento y ampliación edilicia, además de fortalecer la formación técnica y profesional. También se sostendrán programas educativos que igualan oportunidades y se ampliarán espacios destinados a la capacitación laboral.

Salud: 15%. La previsión incluye el funcionamiento de los 34 hospitales y centros de salud , la incorporación de equipamiento de alta complejidad, renovación de ambulancias y un paquete de obras y refacciones que apuntan a mejorar la atención en todo el territorio.

Seguridad: 13%. El Gobierno proyecta renovar móviles policiales, sumar equipamiento tecnológico, mejorar la infraestructura edilicia y consolidar un modelo de prevención basado en presencia territorial y herramientas digitales. El esquema incluye inversiones para el sistema penitenciario.

ECP MOSCONI Y 65 (55) Anunciaron un incremento del 55% en obras públicas para el próximo año. Estefania Petrella

Más de 380 obras y un salto del 55% en la inversión pública

La obra pública también conserva un lugar de importancia, se le asignará el 11% del presupuesto provincial, lo que permitirá avanzar con más de 380 proyectos distribuidos en todas las regiones.

Las obras abarcan agua potable, saneamiento, pavimento, rutas, ampliaciones hospitalarias, refacciones escolares, infraestructura urbana y soluciones habitacionales. El texto subraya que una porción significativa de estas inversiones se financiará con rentas generales, lo que representa un crecimiento del 89% respecto del presupuesto 2025.

Desde el Ejecutivo remarcan que la inversión real directa tendrá un incremento del 55%, uno de los datos más destacados del proyecto.

Ministerio de Economía Río Negro La proyección oficial económica estima ingresos totales por $2,924 billones y gastos por $2,909 billones. Archivo

Cómo se financia la provincia

El Presupuesto 2026 prevé que los recursos provendrán, en su mayoría, del Tesoro provincial, que aportará $2,3 billones. A eso se sumarán $839 mil millones de recursos propios, $26 mil millones de créditos internos y $114 mil millones de créditos externos.

La proyección oficial estima ingresos totales por $2,924 billones y gastos por $2,909 billones, lo que deja un margen favorable que avala la idea de un Estado sin déficit.

En detalle, la Provincia calcula más de $2,8 billones en ingresos corrientes y más de $2,7 billones en gastos corrientes, lo que arroja un ahorro superior a los $170 mil millones. Los ingresos de capital rondarán los $209 mil millones, mientras que los gastos de capital se ubicarán en torno a los $194 mil millones.

Ese esquema permite proyectar para 2026 un resultado financiero superavitario de casi $15 mil millones y un superávit primario superior a los $69 mil millones.

Dentro de la estructura de poderes, el Judicial vuelve a ubicarse como el segundo más robusto después del Ejecutivo, con un presupuesto de $225 mil millones. Más atrás figuran la Legislatura, que operará con alrededor de $42 mil millones, y el Tribunal de Cuentas, que dispondrá de unos $7 mil millones.

weretilneck lopez vmos Weretilneck apuntó sobre la defensa de Río Negro con "hechos y no con discursos". Archivo

Weretilneck: “Hacer lo que hay que hacer”

El Gobernador acompañó la presentación con un mensaje político en sus redes sociales. “Tengo que asegurar la integración provincial: que los fondos lleguen a cada localidad, a cada región, a cada comisión de fomento. Que ningún rionegrino se sienta olvidado. Tenemos que hacer lo que hay que hacer y defender a Río Negro con hechos, no con discursos”, expresó.

El proyecto también contempla el refuerzo de políticas sociales, culturales y deportivas; programas de acompañamiento a familias y municipios; infraestructura comunitaria; y el sostenimiento de clubes, espacios culturales y patrimoniales.

Con la elevación formal del Presupuesto 2026, la discusión quedará ahora en manos de la Legislatura, donde el oficialismo buscará el aval a una hoja de ruta que combina equilibrio fiscal, ampliación de servicios y un fuerte impacto en obra pública para el próximo año.