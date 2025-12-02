Río Negro bajará impuestos para abaratar la luz y el gas

El proyecto de ley impositiva para el 2026 propone una reducción de ingresos brutos en electricidad y gas lo que beneficiaría a los usuarios.

El gobierno anunció una reducción de la presión tributaria en facturas de luz y gas.

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026 , que propone un alivio directo en los servicios a partir de la reducción de los impuestos que cobra la provincia. Se espera un ahorro anual superior a los seis mil millones de pesos.

El proyecto presentado por el Ejecutivo proyecta una reducción del 60% en la carga de Ingresos Brutos aplicada a la luz y el gas, "lo que bajará de forma inmediata el monto final de las facturas y ubicará a Río Negro entre las provincias con menor presión impositiva en estos consumos", destacó el gobierno provincial.

La medida representa un ahorro anual de 6.300 millones de pesos para familias, comercios, pymes, industrias, productores y entidades sin fines de lucro. El impacto alcanza a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.

Reducción de ingresos brutos

El proyecto reduce la alícuota aplicada a la distribución de electricidad y gas, que pasa de 2,5% a 1%, una disminución del 60% en este impuesto, determinado en función del consumo. Esto se traducirá en una baja directa en las boletas de todos los usuarios residenciales y productivos.

"Es una decisión fiscalmente relevante, pero orientada a acompañar a las familias, aliviar el costo de los servicios y generar mejores condiciones para producir, trabajar y sostener la vida cotidiana en cada localidad", se planteó desde el Ejecutivo.

"Es una reducción de impuesto de Ingresos Brutos que dejaremos de pagar todos los rionegrinos. Usuarios domiciliarios, pymes, productores agrícolas y organizaciones sin fines de lucro van a ser beneficiados. Es el objetivo de nuestro Gobierno, acompañar a nuestros vecinos y vecinas cada vez que podamos. En este caso, es colaborando para que el costo de la electricidad y el gas no sea tan impactante en los hogares, las industrias y los comercios rionegrinos", manifestó el gobernador Weretilneck.

En paralelo, la Ley Impositiva 2026 mantiene sin cambios todas las alícuotas de Ingresos Brutos vigentes este año, garantizando que los sectores productivos sigan tributando bajo las mismas reglas. El objetivo es dar previsibilidad en un contexto de costos crecientes y recuperación lenta en comercios, industrias y servicios.