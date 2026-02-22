Impactante choque y vuelco camino a Bariloche: uno de los conductores estaba alcoholizado

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 23. Una camioneta que se dirigía hacia Bariloche se cruzó de carril, chocó de manera semi frontal y terminó volcada. El conductor dio positivo de alcohol en sangre.

El siniestro se registró esta mañana a 15 kilómetros de Dina Huapi. Foto: Gentileza (Bariloche2000).

Un fuerte choque sobre la Ruta 23 generó preocupación en la mañana de este domingo en la Región Sur rionegrina. Dos vehículos colisionaron a unos 15 kilómetros de Dina Huapi y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada , lo que obligó a interrumpir el tránsito y desplegar un importante operativo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 y fue informado por la Unidad 75 de Pilcaniyeu al Destacamento Especial de Seguridad Vial. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con dos rodados sobre la cinta asfáltica, uno de ellos recostado sobre su lateral izquierdo.

El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 23 , en un tramo que conecta la Región Sur con la zona Andina y que a esa hora ya presentaba circulación vehicular.

Cómo fue el accidente

Los vehículos involucrados fueron: un Volkswagen Gol blanco, conducido por una mujer que viajaba acompañada por otras mujeres con destino a Viedma. Y una Nissan Frontier gris, manejada por un hombre que se dirigía desde Pilcaniyeu hacia Bariloche.

Por causas que aún se investigan, la camioneta se habría cruzado de carril, produciendo una colisión semi frontal. Tras el impacto, el vehículo de mayor porte volcó y quedó atravesado sobre la ruta.

A pesar de la violencia del choque y del vuelco, no se registraron personas heridas. Solo hubo daños materiales, según informaron fuentes policiales.

Alcoholemia positiva y licencia retenida

Al realizar los controles de rigor, se determinó que el conductor de la camioneta presentaba 0,77 gramos de alcohol en sangre. Ante esta situación, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo por alcoholemia positiva.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios de Dina Huapi, quienes asistieron en la seguridad del lugar y en la normalización del tránsito.

El episodio vuelve a poner el foco en la importancia de la conducción responsable en rutas clave de la provincia, especialmente en horarios de alta circulación y en trayectos que conectan distintos puntos turísticos y productivos de Río Negro.