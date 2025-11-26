Vuelco fatal en la Ruta 23: una mujer murió y su hija resultó gravemente herida

El siniestro ocurrió esta mañana en el kilómetro 19, cerca del paraje Aguada Cecilio. Las dos ocupantes viajaban desde Las Grutas hacia El Bolsón.

Cerca de las 10 de la mañana se produjo un vuelco con consecuencias trágicas en la Ruta 23 , a la altura del kilómetro 19, en jurisdicción de Valcheta. El hecho involucró a un vehículo que se dirigía desde Las Grutas hacia El Bolsón.

Según la información inicial, uno de los neumáticos del Renault Sandero Stepway habría sufrido un reventón , lo que provocó que la conductora perdiera el control.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, en el auto viajaban dos mujeres adultas , turistas que regresaban a su ciudad de origen. La acompañante, una mujer de 92 años , perdió la vida en el acto tras ser expulsada del habitáculo . La conductora, de 62 años, fue trasladada en grave estado al hospital de Las Grutas.

El jefe de la comisaría de Valcheta, Ricardo Chepu, explicó que el siniestro se produjo cuando el vehículo intentó sobrepasar a un camión de carga. Durante la maniobra, uno de los neumáticos se reventó y el auto volcó, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba. La víctima fatal no llevaba puesto el cinturón de seguridad, según los primeros peritajes.

Intervención en el lugar

Trabajaron en el sitio personal policial de la Unidad 15, el Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste, Bomberos Voluntarios y Salud Pública. Además, intervino el Gabinete de Criminalística, que continúa con las tareas para determinar las causas del vuelco. La fiscalía Nº 2 de Viedma quedó a cargo de la investigación.

El segundo jefe de la Unidad 15, Ariel Cayuleo, confirmó que en la zona no había señal telefónica al momento del operativo, lo que dificultó las comunicaciones. También señaló que la ruta se encontraba en buenas condiciones y que la principal hipótesis apunta al desperfecto mecánico.

Antecedentes recientes