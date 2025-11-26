El clima en Cipolletti

LMCipolletti Cipolletti

Cipolletti confirmó la continuidad del Chango Cravero para 2026

Cipo encarará la temporada 2026 en el Torneo Federal A con el mismo entrenador que lo dirigió durante 2025.

El Chango Cravero saluda a la gente de Cipolletti

El Chango Cravero saluda a la gente de Cipolletti, que le muestra su cariño partido tras partido. 

 Omar Novoa

Luego de la finalización del Torneo Federal A, donde el Club Cipolletti tuvo una actuación destacada, finalmente se confirmó una de las noticias más esperadas por los hinchas: la renovación del entrenador, el Chango Cravero.

En principio, el director técnico continuaría por la temporada 2026, en lo que el propio club destacó en su anuncio como la posibilidad de “consolidar un proyecto que sigue creciendo”.

El comunicado completo de Club Cipolletti:

La historia que empezó a ordenarse continúa. El DT sigue al frente del equipo, con la misma convicción. Confirmamos la continuidad de Daniel Cravero como director técnico del plantel profesional. Su compromiso, su coherencia y el respaldo de la gente consolidan un proyecto que sigue creciendo.

