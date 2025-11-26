Investigan el abuso de un hombre discapacitado e identificaron a un sospechoso

Un vecino vio cuando la víctima subía a un auto y además de alertar a la Policía lo siguieron. Lo sorprendieron semi desnudo entre chacras.

Comisaría 4ta y el Cuerpo de Seguridad Vial participaron en la detención del supuesto abusador.

La Fiscalía de Cipolletti investiga un presunto caso de abuso sexual que habría sufrido un hombre de alrededor de 55 años que padece un pronunciada discapacidad intelectual y que solía estar en inmediaciones de la esquina de La Esmeralda y Perú.

La causa se inició por la intervención de vecinos que salieron en su ayuda. No solo alertaron a la Policía , sino que también participaron en el procedimiento en el que demoraron a un sujeto apuntado como el responsable: aseguran que lo sorprendieron en su auto en un lugar rodeado de chacras , semi desnudo y abusando de la víctima.

El incidente ocurrió en el transcurso de la semana pasada. Horas después una de los vecinas hizo una publicación en las redes sociales en la que relató los hechos e identificó al sospechoso con fotos de él y del operativo.

ECP COMISARIA CUARTA (1).JPG Personal de la comisaría cuarta intervino en el hurto de un local de comidas sobre el centro de la ciudad. Estefania Petrella

El hombre, que residió en el barrio Obrero, donde no dejó gratos recuerdos, fue aprehendido por averiguación de antecedentes en la Comisaría 4ta, tras lo que recuperó su libertad, informó el comisario Balboa, jefe de esa dependencia.

De todos modos quedó implicado en la investigación que recién está en sus inicios, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

La información que puedan aportar los testigos, entre ellos efectivos de la Comisaría 4ta y del Cuerpo de Seguridad Vial tendrían relevancia para la pesquisa. También presumen que podrían aportar más información las cámaras de seguridad de la esquina donde el hombre suele permanecer, dado que es una zona con un intenso movimiento comercial.

El operativo de los vecinos

Una de las protagonistas de la detención del sospechoso contó que conoce a la víctima de toda la vida. Se criaron juntos y siente un afecto especial por él, dadas las limitaciones con qué nación. Siempre vivió en inmediaciones de La Esmeralda y Perú, pero cuando falleció su mamá, hace unos cinco años, se fue a vivir con un hermano. Pero vuelve al lugar donde creció y se estaciona en la esquina, con lápices y un cuaderno en el que hace garabatos, destacó para destacar que “tiene la mentalidad de un nene”, a pesar que es robusto de cuerpo.

Muchos vecinos lo conocen y están atentos a él. Por eso uno de ellos se sorprendió cuando una medianoche de la semana pasada lo vio subir a un Peugeot 206. Le llamó la atención porque nadie de su familia tiene un auto así. Entonces llamó por teléfono a Daniela, su amiga de la infancia, quien se alarmó.

PATRULLERO-DE-NOCHe.jpg La justicia encontró responsable al conductor del patrullero por causar el accidente y dictó una condena millonaria a favor de la víctima. Archivo

Le pidió desesperadamente que lo siguiera, que ella iba también con su pareja en su auto, mientras llamaban a la policía.

Así lo hizo el hombre y lo siguió sigilosamente con las luces apagadas. El Peugeot tomó por la calle General Paz (Ruta Chica) y dobló por Paso de los Libres, la calle que atraviesa los barrios Santa Clara y El Manzanar, y que continúa hacia el sur.

En un momento, agregó la chica, el Peugeot también apagó las luces, aceleró y cruzó la Ruta Nacional 22.

En ese momento apareció un patrullero, al que siguieron en busca del otro auto. No muy lejos, en un lugar sin iluminación y rodeado de chacras lo encontraron.

Daniela llegó a los pocos minutos y asegura que el hombre solo tenía puesta una remera, pero que los policías que llegaron primero afirmaron que lo sorprendieron cuando la víctima le hacía sexo oral.

La escena enfureció a los vecinos, e incluso el hombre le dio varias trompadas al acusado hasta que lo pudieron contener los policías.

La mujer sostiene que los uniformados son testigos fundamentales en la causa. Precisó que había cerca de cinco patrulleros, de la Comisaría Cuarta y del Cuerpo de Seguridad Vial, desde donde confirmaron que intervinieron en el hecho como apoyo.

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”

La vecina que intervino lamentó lo sucedido al amigo de la infancia y aseguró que buscará que la Justicia castigue al acusado.

“Lo escraché con mi nombre porque voy a ir hasta el final, voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

Está enojada, porque dice que el ataque lo sufrió una persona totalmente vulnerable.

“Es un nene inocente. No sabe lo que está bien y lo que está mal”,agregó. Contó que cuando su mamá hizo el trámite para cobrar una pensión en la Anses, los estudios revelaron que tenía “un 90% de discapacidad intelectual”.

A todo esto se suma la posibilidad de que no haya sido la primera vez que ocurre. Una versión indica que el mismo sujeto hizo subir a su auto a la víctima en el mismo lugar, por lo que esperan que corraboren el dato las cámaras de seguridad.

Se fue del barrio Obrero

El acusado vivió un tiempo en el barrio Obrero, pero se tuvo que ir por múltiples problemas que tuvo. Una referente del sector contó que entre otros, tenía antecedentes por violencia de género.

“Desde que llegamos fue así este tipo, le pegó a su señora. Los vecinos nos llamaron y fuimos a verificar. Nos reunimos con ellos dos y al poco tiempo decidieron vender e irse”, recordó.