Una camioneta chocó un carrito de panchos y casi le pega a los tubos de gas

Ocurrió en la esquina de Roca y Sarmiento, frente al Paseo de la Familia. Había mucha gente circulando por el sector. No hubo heridos, ni detenidos.

La Amarok impactó a centímetros de los tubos de gas del carro de panchos que se estaciona en Roca y Sarmiento.

Una flamante camioneta Volkswagen Amarok color oscuro con vidrios polarizados chocó al carrito de panchos que todas las tardes se estaciona en la esquina de Roca y Sarmiento , frente al Paseo de la Familia .

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 22, en momentos en que una gran cantidad de personas circulaba por el sector céntrico, sobre todo niños que disfrutaban del parque, y el food truck estaban en plena atención de su clientela.

Fuentes de la Comisaría 4ta , situada a unos 50 metros de distancia, informaron que no hubo personas heridas ni tampoco detenidos.

Choque Amarok Panchos 3

De acuerdo a lo que manifestaron testigos, pudo haber sido una enorme tragedia, porque el vehículo que circulaba por Roca impacto en la parte trasera del carro, a centímetros de donde tiene los dos tubos de gas con que funcionan las cocinas.

“Escuchamos como una explosión y pensamos que habían reventado las garrafas, por eso salimos corriendo”, indicó un joven que se encontraba en las inmediaciones.

Además de temor, el hecho generó indignación y un sinnúmero de comentarios en las redes sociales, donde de inmediato se viralizaron imágenes. Una versión indica que la camioneta circulaba a una velocidad excesiva, y que por una distracción el conductor habría perdido el control del volante.

El incidente produjo daños importantes en la Amarok, fundamentalmente en el paragolpes y guardabarros derecho. También resultó con deterioros el carro de panchos.