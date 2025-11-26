Una camioneta chocó un carrito de panchos y casi le pega a los tubos de gas
Ocurrió en la esquina de Roca y Sarmiento, frente al Paseo de la Familia. Había mucha gente circulando por el sector. No hubo heridos, ni detenidos.
Una flamante camioneta Volkswagen Amarok color oscuro con vidrios polarizados chocó al carrito de panchos que todas las tardes se estaciona en la esquina de Roca y Sarmiento, frente al Paseo de la Familia.
El hecho ocurrió el martes alrededor de las 22, en momentos en que una gran cantidad de personas circulaba por el sector céntrico, sobre todo niños que disfrutaban del parque, y el food truck estaban en plena atención de su clientela.
Fuentes de la Comisaría 4ta, situada a unos 50 metros de distancia, informaron que no hubo personas heridas ni tampoco detenidos.
De acuerdo a lo que manifestaron testigos, pudo haber sido una enorme tragedia, porque el vehículo que circulaba por Roca impacto en la parte trasera del carro, a centímetros de donde tiene los dos tubos de gas con que funcionan las cocinas.
“Escuchamos como una explosión y pensamos que habían reventado las garrafas, por eso salimos corriendo”, indicó un joven que se encontraba en las inmediaciones.
Además de temor, el hecho generó indignación y un sinnúmero de comentarios en las redes sociales, donde de inmediato se viralizaron imágenes. Una versión indica que la camioneta circulaba a una velocidad excesiva, y que por una distracción el conductor habría perdido el control del volante.
El incidente produjo daños importantes en la Amarok, fundamentalmente en el paragolpes y guardabarros derecho. También resultó con deterioros el carro de panchos.
