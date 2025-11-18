Cipolletti sumará nuevos juegos temáticos en plazas y espacios verdes

El Municipio de Cipolletti anunció la incorporación y renovación de nuevos juegos y mobiliario en plazas. ¿Dónde estarán?

Nuevos y modernos juegos infantiles se instalarán en plazas de Cipolletti.

La ciudad busca seguir avanzando en la transformación profunda de sus espacios verdes , impulsada por un Plan de Renovación Integral de juegos infantiles que cambiará la cara de plazas y parques estratégicos. El Municipio modernizará y ampliará las propuestas recreativas, incorporando estructuras inclusivas, seguras y resistentes, diseñadas para promover el encuentro comunitario y el juego como motor de desarrollo social.

El proyecto contempla intervenciones en el Paseo del Ferrocarril, Plaza San Martín, Parque Norte, Paseo de la Familia, Isla Jordán y Parque Rosauer. Allí se instalarán juegos de nueva generación , fabricados con materiales durables y libres de toxicidad, con superficies anti-golpes y diseños accesibles para distintas edades y capacidades.

La renovación ya comenzó en el Paseo de la Familia , donde se retiraron por completo los juegos existentes para avanzar con la colocación de la nueva infraestructura en diciembre. Además, el sector será intervenido con caucho continuo de 30 milímetros de espesor para amortiguar caídas y asegurar la práctica segura del juego.

Desde la Secretaría de Obras Públicas remarcaron que cada estructura cumple con normas de seguridad, certificaciones de no toxicidad y filtros UV H8 para garantizar resistencia y mayor vida útil en exteriores. La calidad de la pintura también está diseñada para evitar la corrosión en el paso del tiempo.

parque tematico infantil neuquen Al igual que en Neuquén, los cipoleños podrán disfrutar de renovados espacios de juegos seguros. Archivo

Los nuevos juegos que llegan a Cipolletti

El Paseo de la Familia será el primer espacio en estrenar el equipamiento completo. Allí se instalarán:

Refugio del bosque grande: un módulo lúdico de acero inoxidable con dos casas de actividades y dos toboganes, pensado para incentivar el juego simbólico y la aventura.

Calesita integradora: un juego circular apto para niños con movilidad reducida, en el que pueden impulsarse solos o con ayuda.

Antena: plataforma giratoria donde los chicos pueden jugar parados o sentados, ideal para trabajar equilibrio y coordinación.

Pórtico lineal triple: la clásica estructura de hamacas con múltiples posiciones para distintos usuarios.

Banco comunitario con respaldo 2x2 y cestos de residuos modernos, que acompañarán la renovación estética y funcional del paseo.

Se trata de estructuras totalmente novedosas en la región. Modelos similares ya debutaron recientemente en Roca y Neuquén, con gran aceptación de niños y familias. Todos cuentan con alternativas inclusivas y dos años de garantía.

ECP PLAZA SAN MARTIN (2) La instalación de los nuevos mobiliarios comenzarán por Plaza San Martín, Paseo del Ferrocarril, Parque Norte, Paseo de la Familia, Isla Jordán y Parque Rosauer. Estefania Petrella

Más obras para fortalecer los espacios públicos

La renovación de juegos es solo una pieza de un plan más amplio para potenciar los espacios de recreación en Cipolletti. Actualmente se ejecutan o se encuentran proyectadas distintas obras que consolidan la estrategia de urbanismo comunitario:

Nuevo parque en barrio Manzanar Kossman : ubicado sobre Los Jacarandás entre Los Canelos y Los Saucos, tendrá 6.460 m². Con una plaza con senderos y espacios de permanencia, y un segundo sector parquizado con riego completo, reforzando el perfil ambiental del desarrollo.

: ubicado sobre Los Jacarandás entre Los Canelos y Los Saucos, tendrá 6.460 m². Con una plaza con senderos y espacios de permanencia, y un segundo sector parquizado con riego completo, reforzando el perfil ambiental del desarrollo. Mejoras en la plaza del barrio Del Trabajo : se renueva el playón deportivo con luminarias nuevas, demarcación total de la superficie y alambrado renovado para brindar seguridad. El espacio es clave para adolescentes y jóvenes que practican fútbol y otros deportes durante todo el año.

: se renueva el playón deportivo con luminarias nuevas, demarcación total de la superficie y alambrado renovado para brindar seguridad. El espacio es clave para adolescentes y jóvenes que practican fútbol y otros deportes durante todo el año. Parque Estación Nº 65: uno de los proyectos urbanos más ambiciosos. Se levantará en Paso de los Libres y General Paz, en un predio actualmente en desuso. El diseño contempla 3.000 m² con espacios verdes aterrazados, senderos peatonales, cortina de álamos, forestación, áreas de descanso y un sector gastronómico para food trucks. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $576 millones.

Con estas intervenciones en marcha, Cipolletti continúa fortaleciendo su red de espacios públicos, apostando a plazas diseñadas para la vida en comunidad y pensadas para todas las edades. El juego, la recreación, el deporte y la convivencia se consolidan así como parte de la identidad urbana de la ciudad.