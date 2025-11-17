Fuertes vientos en la región: cortes de energía en varias ciudades del Alto Valle

Edersa informó múltiples interrupciones del servicio en distintas localidades de Río Negro ante el temporal de fuertes vientos.

Las caídas de árboles por los fuertes vientos es la principal razón de los cortes de energía.

El temporal de viento que afecta este lunes a todo Río Negro y la Patagonia , generó múltiples interrupciones del servicio eléctrico. Según informó Edersa, los desperfectos incluyen caída de árboles, rotura de líneas y daños en transformadores. Las fuertes ráfagas fueron la razón de un incendio en Cipolletti .

La empresa encargada del servicio, informó que las cuadrillas trabajan en los puntos afectados y, en algunos casos, el servicio ya fue restablecido. Cipolletti, Allen, General Roca, Villa Regina son algunas de las localidades afectadas en el servicio por el temporal de viento.

Poco después del mediodía se desató un incendio en un predio ubicado junto a la estación de servicio Shell, en el cruce de la Ruta Provincial 65 y Julio Dante Salto, camino a Isla Jordán. Según los primeros indicios, un álamo habría caído sobre el tendido eléctrico, generando un cortocircuito y chispazos que iniciaron las llamas.

Al menos dos dotaciones de Bomberos, con apoyo de la Policía Montada, trabajaron para evitar la propagación del fuego, favorecida por el viento intenso del sudoeste. El siniestro afectó un cuadro con abundante maleza y alcanzó álamos cercanos a las acequias de la calle Salto.

Incendio rural 171125

La humareda llegó hasta la traza de la ruta, aunque sin afectar la circulación. Las llamas tampoco se aproximaron a la estación de servicio, que continuó funcionando con normalidad.

El municipio había advertido a primera hora que el SMN y la AIC pronosticaron vientos fuertes para la jornada, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Allen: un álamo destruyó un transformador

A las 16:30, en Allen, las ráfagas voltearon un gran álamo en la zona de la ex Isla 10. El árbol cayó sobre una línea de media tensión y destruyó el transformador que abastece al sector.

Edersa informó que los trabajos continúan y que el servicio podría normalizarse alrededor de las 21:00.

585991613_846226144478119_5602537960791179219_n

Villa Regina: caída de álamos y principio de incendio

A las 15:30 se produjo la salida de servicio en la zona rural conocida como “200 de Moño”, debido a la caída de álamos sobre las líneas de media tensión. La situación generó un principio de incendio y equipos operativos se encuentran trabajando en el lugar.

General Roca: un cuadrante aún afectado

El servicio fue normalizado en buena parte de la ciudad cerca de las 13:30.

Sin embargo, continúa activo el corte registrado a las 12:15 en el cuadrante delimitado por las calles Gadano, Mendoza, Avenida Roca y Ruta Nacional 22. Las cuadrillas recorren la zona para ubicar el desperfecto.

El Bolsón y región: postes destruidos por el viento

Desde las 12:00 permanece afectado el suministro en Mallín Ahogado, Ruta 40 Norte, El Foyel, El Manso y Ñorquinco.

La caída de árboles sobre las líneas de media tensión y la destrucción de postes y cableado generó la salida de servicio. Edersa estima que la normalización podría alcanzarse después de las 14:30, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. En la zona rige una alerta amarilla por el temporal.

incendio el bolson

Ingeniero Jacobacci: un corte y posterior restablecimiento

A las 11:30 se registró un corte en el área comprendida por las calles Pastor Obligado, Independencia, San Martín y General Roca, debido a daños en instalaciones de baja tensión provocados por el viento. La empresa informó que el suministro quedó restablecido cerca de las 12:50.