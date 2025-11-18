Incendio con dos víctimas fatales: aún no determinaron si fue intencional o accidental

El siniestro ocurrió el lunes en el barrio San Lorenzo. Bomberos continuaba haciendo pericias para determinar las causas. No descartan ninguna hipótesis.

El fiscal Matín Pezzetta quedó al frente de la investigación del incendio de la vivienda del barrio San Lorenzo de Cipolletti , ocurrido el lunes por la tarde, donde murieron dos hombres.

Los cuerpos fueron enviados a la morgue judicial de General Roca para la realización de la autopsia , por lo que esperan los resultados para determinar de qué forma murieron y poder confirmar la identidad de ambos , ya que si bien surgieron diversos rumores al respecto en las redes sociales, oficialmente no fueron corroborados.

Uno de los cadáveres estaba totalmente calcinado, lo que podría influir para que examen se extienda.

Incendio Barrio San Lorenzo 2

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que se tomaron declaraciones y que hubo personas demoradas que luego recuperaron la libertad, pero descartaron detenciones, al menos hasta el momento. La recepción de testimonios continuaba durante este martes en busca de información que permita reconstruir la posible mecánica del inicio de las llamas, que destruyeron por completo el inmueble ubicado en la calle Río Gallegos al 1600.

Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios que concurrió al lugar para combatir el fuego realizó con posterioridad las primeras pericias para determinar técnicamente las causas del siniestro, una tarea que continuarán realizando también este martes, informó el suboficial Principal Miguel Manquilef, jefe del cuerpo, quien aclaró que por el momento no habían llegado a ninguna hipótesis.

De todos modos la vivienda permanecía acordonada y con una consigna policial. Mientras que efectivos de la Comisaría 32 recorrían las propiedades aledañas entrevistándose con sus moradores en busca de mayor información.

Conmoción en el barrio

El incendio y sus graves consecuencias provocaron una enorme conmoción en el sector barrial, ubicado en la zona noroeste de la ciudad.

Vecinos le contaron a LMCipolletti que en esa casa se solían reunir personas en situación de calle y que no eran extraños los incidentes que alteraban la tranquilidad. Afirman que se escuchaban gritos y discusiones, y se lo adjudican a la posible consumo de drogas y bebidas alcohólicas.

Incendio Barrio San Lorenzo

Uno de los testimonios indicó que la vivienda no estaba ocupada por su propietario, sino por su hermano, quien albergaba a desconocidos, a quienes señalan como responsables de los desórdenes e incluso robos.

Desde el exterior se puede observar el interior totalmente destruido, e incluso el techo de chapa muestra que perdió estabilidad, lo que da la sensación de un posible derrumbe.

Un cuerpo calcinado

El fuego se desató alrededor de las 17. Además de Bomberos concurrió personal policial y del área de Protección Civil Municipal. Debido a la magnitud del siniestro y el movimiento de los vehículos de rescate, tuvieron que clausurar el tránsito vehicular en la calle Río Gallegos, entre Pagano y Juan Vucetich.

Dentro de la vivienda rescataron a un hombre visiblemente afectado por el fuego. Aún estaba con vida, por lo que trasladado en "clave roja" en una ambulancia del SIARME al hospital Pedro Moguillansky, donde determinaron que tenía el 95% del cuerpo quemado. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 18:45. En tanto que también encontraron en el interior otro cadáver totalmente calcinado.