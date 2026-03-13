Río Negro ya tramita el nuevo DNI: quiénes deben hacerlo

El Registro Civil de Río Negro ya tramita el nuevo ejemplar del DNI y el pasaporte. Los nuevos documentos incorporan chips electrónicos de seguridad. Quiénes deben gestionarlos y cuánto cuestan.

El director del Registro Civil de Río Negro , Pedro Sánchez, informó que desde marzo se emiten los nuevos DNI y pasaportes de policarbonato con microchip. A partir de los cambios, subieron los precios por el trámite: el DNI regular cuesta $10.000 y el pasaporte común $100.000. Para obtener los documentos en menos tiempo, los precios suben.

Sánchez confirmó que el principal cambio radica en los materiales y la seguridad de los nuevos ejemplares. “ Los nuevos DNI van a ser en policarbonato, un material mucho más fuerte y resistente . Todos los datos del ciudadano van a estar micrograbados con láser, lo que hace mucho más difícil cualquier tipo de adulteración , por lo que son más seguros”, explicó el funcionario provincial.

Además, detalló que el nuevo documento incorpora un microchip electrónico dentro del plástico , similar al que ya poseen los pasaportes para otorgar una nueva capa de seguridad.

“El chip va dentro del policarbonato, no es visible desde el exterior. Es una medida que permite no solo verificar los datos físicamente, sino también escanear el chip y validar que la información coincida. Da una validación mucho más rápida en controles migratorios o aeropuertos”, añadió Sánchez.

tramite dni

El diseño también se renueva con la inclusión del sol con fondo amarillo y nuevos símbolos como las Islas Malvinas y ballenas. Así lucen los documentos que recibirán quienes iniciaron el trámite de renovación en marzo.

Los precios de los nuevos DNI

El titular del Registro Civil confirmó los montos actualizados, que regirán para todos los trámites que se realicen en la provincia: DNI regular, $10.000 (anteriormente costaba $7.500); DNI exprés, $26.000 (con una demora de 96 horas en salir de fábrica, más el tiempo de correo); pasaporte regular, $100.000; y pasaporte exprés, $200.000.

"Las tarifas son definidas por el Renaper, al igual que los cambios en el formato y las medidas de seguridad del documento y el pasaporte", aclaró Sánchez.

El nuevo pasaporte incorpora un chip electrónico que al almacenar los datos biométricos de la persona se torna inviolable. "Es fácil de tramitar y está a la vanguardia en materia de emisión de documentos de viaje a nivel internacional", se destacó desde el Registro Civil.

El pasaporte es el documento de viaje imprescindible para viajar a otros países no limítrofes con la Argentina. Los menores de edad deben concurrir acompañados del padre y madre, o tutor que ejerza la patria potestad, quienes deberán exhibir su Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento en vigencia.

Quiénes deben tramitar el nuevo DNI

Sánchez aclaró que la renovación para obtener el nuevo ejemplar del DNI no es obligatoria. Los ejemplares con chip y nuevo diseño irán reemplazando a los documentos en circulación a medida que los ciudadanos tengan que hacer el trámite ante el Registro Civil por el vencimiento del plástico, pérdida o robo, o la actualización de datos como el domicilio .

En Cipolletti, el trámite de renovación de documento nacional de identidad o pasaporte se puede realizar en el Centro de Documentación Rápida que funciona en Teniente Ibáñez 355, de lunes a viernes de 8 a 12. Hay que abonar el trámite en forma previa ingresando al sitio oficial del gobierno nacional.