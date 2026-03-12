DNI, cambios de domicilio y más: el Registro Civil Móvil recorrerá barrios de Cipolletti

Durante seis días habrá atención en distintos sectores de la ciudad para realizar gestiones sin tener que ir a una oficina. Mirá el cronograma completo.

A partir de la próxima semana se realizará la atención móvil en distintos barrios.

Vecinos de Cipolletti tendrán la posibilidad de realizar trámites del Registro Civil cerca de sus casas . El Gobierno de Río Negro pondrá en marcha un nuevo operativo del Registro Civil Móvil , que recorrerá distintos barrios de la ciudad durante seis días.

La atención se realizará del 16 al 21 de marzo , entre las 9 y las 15 , con puestos itinerantes donde los vecinos podrán hacer gestiones sin necesidad de trasladarse hasta una oficina central.

Durante las jornadas se podrán realizar trámites vinculados al DNI , cambios de domicilio, actualizaciones y otras gestiones registrales.

La iniciativa busca acercar servicios del Estado a distintos sectores de la comunidad, facilitando el acceso a trámites que muchas veces requieren tiempo o traslados.

El cronograma barrio por barrio

El operativo tendrá diferentes puntos de atención durante la semana:

Lunes 16: B° Anai Mapu – CPC Pastor J.A. Bowdler y Chimpay.

Martes 17: B° Puente 83 Sur – CPC Calle 105 Lote 106.

Miércoles 18: B° Costa Norte – CPC Sector Manzana E s/n.

Jueves 19: B° Distrito Vecinal Norte – Las Jarillas y Domingo Savio.

Viernes 20: Balsa Las Perlas – Centro Comunitario, Sector Manzana 115, Parcela 13, sobre Boulevard La Perla.

Sábado 21: Balsa Las Perlas – Centro Comunitario, Sector Manzana 115, Parcela 13, sobre Boulevard La Perla.

Desde el Gobierno de Río Negro explicaron que este tipo de operativos forma parte de la política de acercar el Estado a cada comunidad, garantizando el acceso a derechos y facilitando la realización de trámites en el territorio.

Muchos vecinos aprovechan estos operativos para actualizar su DNI o realizar cambios de domicilio sin turno previo, algo que suele generar gran convocatoria en cada barrio donde se instala el Registro Civil Móvil.

Cipo Limpia arranca su cronograma 2026: tres días para deshacerte de residuos de forma gratuita

El programa municipal Cipo Limpia comenzará su cronograma 2026 con un operativo especial de recolección de residuos de gran tamaño que se realizará el 19, 20 y 21 de marzo. Durante estas jornadas, los vecinos podrán aprovechar el servicio gratuito para sacar de sus casas objetos voluminosos que ya no utilizan.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar la eliminación de elementos grandes que suelen acumularse en viviendas o patios, como electrodomésticos de gran tamaño (termotanques, cocinas o calefactores), muebles, ramas, escombros, hierros y chapas.

Horarios del recorrido

Jueves 19 y viernes 20: de 8 a 13 horas

Sábado 21: de 8 a 12 horas

El operativo se realizará en el barrio San Pablo, en un sector delimitado por Vélez Sarsfield, Alem, Brentana y Kennedy.

Desde el área de Servicios Públicos recuerdan que los residuos de gran tamaño deben colocarse sobre la vereda, procurando no obstruir el paso de los transeúntes, para facilitar el trabajo del personal municipal.

También aclararon que no deben sacarse los siguientes elementos: residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas y cartones ni papel.

Cabe remarcar que durante el año pasado se realizaron 13 operativos de Cipo Limpia, que alcanzaron más de 20 barrios y sectores de la ciudad. En promedio, se llevaron adelante dos recorridos por mes, recolectando alrededor de 300 metros cúbicos de residuos voluminosos en cada jornada.