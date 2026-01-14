El Registro Civil comenzó su operativo de verano en Las Grutas

El vehículo que genera accesibilidad para los trámites de identidad funcionará hasta este fin de semana en la 3ra Bajada. Luego se trasladará a la costa de Viedma y Plazas Doradas.

El operativo de verano funcionará en Las Grutas hasta el viernes 16 de enero. Luego volverá a brindar atención desde el lunes 19 hasta el viernes 24.

El Registro Civil inició su operativo de verano con el objetivo de generar accesibilidad a los trámites de documentos de identidad en distintos balnearios de la costa de Río Negro . El vehículo brindará atención en la 3ra Bajada de Las Grutas hasta este fin de semana y se trasladará hacia Viedma y Playas Doradas.

El operativo de verano funcionará en Las Grutas hasta el viernes 16 de enero . El móvil del organismo provincial atenderá frente al Hotel y Casino del Río , en inmediaciones de la Tercera bajada, de 9 a 15 y de 18 a 21 horas.

Este servicio tiene como objetivo brindar facilidades para la realización de trámites de documentos de identidad para los turistas, visitantes y vecinos que eligen la costa atlántica de Las Grutas para pasar su verano. Las personas que se acerquen al móvil podrán realizar la renovación de DNI por robo, extravío o cambio de domicilio . Contará con la posibilidad de actualizar los documentos de menores de entre 5, 8 y 14 años.

Además, el móvil contará con la posibilidad de gestionar pasaportes y trámites express para aquellas personas que necesiten la documentación para salir del país de forma urgente.

Oficina Móvil Registro Civil Rio Negro.webp El móvil del registro civil brindará atención en Las Grutas, se trasladará a Viedma y luego funcionará en Playas Doradas.

El móvil del Registro Civil se trasladará a la Fiesta Nacional del Río en Viedma

Tras el primer paso por el balneario, a partir del sábado 17 el móvil se movilizará hacia Viedma para montar un operativo especial en el marco de la Fiesta Nacional del Río. En esta oportunidad, el personal del registro civil atenderá en el predio del Parque Ferreira desde las 17 hasta las 23 horas.

La atención del móvil continuará el segundo día de la fiesta, brindando atención el domingo 18 desde las 15 hasta las 21 horas.

operativo registro civil En el móvil se pueden realizar trámites de actualización de DNI, renovación de pasaporte y actualización de documentos para menores de edad.

Seguidamente, el móvil del registro civil retornará a Las Grutas, donde funcionará desde el lunes 19 hasta el viernes 24 de enero para la realización de trámites de documentos de identidad. El vehículo se instalará en el mismo lugar que la etapa inicial, a la altura de la 3ra Bajada frente al Hotel y Casino del Río.

Embed

El operativo de verano se movilizará a Plazas Doradas

El cronograma de atención continuará en Playas Doradas desde el 26 hasta el 30 de enero. El móvil funcionará frente al Paseo de los Artesanos en un horario de atención con doble turno, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas.

De esta forma, los turistas, visitantes y vecinos que eligen la costa de Río Negro para disfrutar sus vacaciones, tendrán la posibilidad de actualizar sus documentos de identidad de forma accesible, fácil y eficiente.