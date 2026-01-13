La primera quincena en Las Grutas: muchos turistas, pero gasoleros

Las Grutas tuvo buen nivel de ocupación en el inicio del verano, pero el nivel de gasto es reducido según afirman comerciantes. Bariloche también tuvo alta ocupación.

Las Grutas tuvo muy buena afluencia de turistas en el inicio del verano, al igual que Bariloche.

Los primeros días del 2026 marcaron una importante llegada de turistas de diferentes puntos de la provincia y el país a los principales destinos rionegrinos , generando buenas expectativas de cara al resto de la temporada de verano en curso que se desarrolla exitosamente desde la Cordillera al Mar. En Las Grutas , los comerciantes aseguran que es turismo gasolero.

Con cerca del 80% de ocupación en sus plazas , Bariloche se convierte nuevamente en uno de los destinos más elegidos por el turismo en Argentina, consolidándose como un sitio predilecto por los visitantes gracias a su completa oferta turística que fusiona naturaleza, gastronomía y servicios de primer nivel.

Por otra parte, en la Cordillera Rionegrina El Bolsón registró el 60% de sus hospedajes completos, por lo que también vuelve a posicionarse como uno de los lugares favoritos por aquellos que deciden vacacionar en Río Negro y disfrutar de una alternativa diferente al pie de la montaña, mientras que en la región del Alto Valle General Roca obtuvo un 75%.

Asimismo, sobre la Costa Atlántica, Las Grutas confirmó un 75% de sus alojamientos registrados ocupados, lo que se tradujo en playas colmadas de gente disfrutando las agradables temperaturas que regala enero en el balneario, donde variadas propuestas convierten al destino en un lugar ideal para desconectar de la rutina.

De esta manera, Río Negro comienza el año con un importante movimiento turístico, manteniendo las cifras constantes y reforzando la promoción turística para favorecer la llegada de visitantes no sólo a los destinos más consolidados, sino también a los distintos sitios con gran potencial que se despliegan a lo largo y ancho del territorio provincial.

Los turistas, gasoleros

A días del cierre de la primera quincena de enero, la más fuerte en cuanto a ocupación y gasto por parte de los turistas, desde la Asociación de Panificadores de Las Grutas, afirmaron se observa un cambio en los hábitos del turista, con predominio de estadías breves, principalmente de jueves a domingo y con menor nivel de consumo.

Asimismo, se indicó que factores como las condiciones climáticas y la consulta permanente del pronóstico inciden de manera directa en la planificación de los viajes, generando una menor circulación durante los días intermedios de la semana.

En relación al comportamiento del consumo, se aseguró que “el turista cuida su presupuesto y prioriza determinados consumos”, se explicó. De igual forma, desde la Asociación de Panificadores afirmaron que el nivel de consumo permite sostener la actividad.

Por otra parte, los comerciantes resaltaron la importancia de profundizar el trabajo articulado entre el sector privado y el Estado en materia de ordenamiento comercial, particularmente en lo referido a la venta ambulante en las playas de Las Grutas.

Se advirtió la necesidad de avanzar en una regulación más clara que permita definir los productos habilitados, evitar la superposición de actividades y preservar la experiencia del visitante.