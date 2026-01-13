El tiempo: a pleno sol en Cipolletti y Las Grutas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa en Cipolletti y el resto de Río Negro. En la costa, la máxima no llegará a los 30 grados.

Este martes 13 de enero, el clima en Cipolletti y gran parte de Río Negro estará marcado por una jornada mayormente soleada y con altas temperaturas , con condiciones estables que permitirán actividades al aire libre, según los últimos reportes de los organismos meteorológicos oficiales, como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En Cipolletti y el resto del Alto Valle se espera un martes con cielo mayormente despejado durante todo el día , temperaturas cálidas y viento moderado. La máxima rondará los 33°C , mientras que por la noche las marcas descenderán hacia los 17°C o 18°C . Las condiciones atmosféricas serán estables, con baja probabilidad de precipitaciones en la región.

En Las Grutas, en tanto, el clima para hoy es ideal para disfrutar de la playa. Se espera una jornada soleada y despejada durante todo el día, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. El viento no será un factor, ya que se esperan ráfagas menores a los 20 kilómetros por hora.

Las Grutas playa En Las Grutas habrá otra jornada de mareas altas: hay que tomar recaudos.

Para hoy se anticipa un fenómeno de mareas de gran amplitud, con una pleamar principal que alcanzará niveles altos. Durante la pleamar habrá una altura de 8,65 metros, a las 12:34 .

Debido a la gran altura de la marea al mediodía, se sugiere tener precaución en las zonas de acantilados, ya que el agua podría cubrir gran parte de la superficie de arena disponible. En playas más alejadas, hay que dejar los vehículos en zonas seguras.