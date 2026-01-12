Las Grutas aplica el "menú turístico" para bajar precios en locales gastronómicos

El Deliberante de San Antonio Oeste actualizó el valor del menú turístico por primera vez desde 2019. Lo reclamaron los propios empresarios gastronómicos.

Comerciantes que trabajan todo el año en Las Grutas lograron que se establezca el menú para turistas.

Comer en Las Grutas es demasiado caro. Así lo entienden incluso empresarios del rubro gastronómico , que reclamaron la restitución del menú turístico . La ordenanza que contempla la oferta de un menú a precio económico en restaurantes, pizzerías y bares volvió a entrar en vigencia, aunque con un cambio sustancial en comparación a veranos anteriores.

El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó por unanimidad el proyecto para implementar el menú turístico en lo que queda de la temporada 2026. Según se aseguró, se trata de una herramienta orientada a fortalecer la oferta gastronómica y la promoción turística local.

El proyecto se trató por la fuerte polémica entre comerciantes en torno a los precios de los locales gastronómicos en la actual temporada. Los valores de los restaurantes mostraron una vez más la grieta entre los comerciantes que trabajan todo el año y quienes montan emprendimientos durante el verano.

Los comerciantes asentados en Las Grutas durante todo el año cuestionan los precios de alquileres, bienes y servicios de los "comerciantes de temporada", a quienes acusan de poner precios desmesurados que afectan la llegada de turistas.

las grutas playa (1).jpg

Walter Sequeira, presidente de la Cámara de Comercio de Las Grutas y referente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, fue tajante al referirse a los locales que solo operan en enero y febrero: “Aparece alguno que llega el 1 de enero, se va el 28 de febrero y capaz te cobra una pizza a 50 mil pesos. Entonces la gente se va enojada y caemos todos los comerciantes en la volteada”.

El concejal Fabrio Mirano, autor de la iniciativa, detalló a Informativo Hoy que el menú turístico incluirá un plato principal acompañado por una bebida y un postre. Y costará, como máximo, 25 mil pesos. Actualmente, no hay locales que ofrezcan un menú similar por ese valor.

El costo del menú para turistas en Las Grutas

El costo del menú turístico se acerca al valor de una minuta en la mayoría de los restaurantes establecidos durante todo el año. Según Sequeira, en los negocios que apuestan a la continuidad anual, los precios son mucho más razonables. "Por ahí venís y comés mariscos, con un vino bueno, y pagás entre 25 y 30 mil pesos por persona. Esos son los negocios que sostienen la actividad los doce meses" , remarcó el dirigente.

Sin embargo, a diferencia de otros veranos, el menú turístico no será obligatorio. Los locales gastronómicos podrán ofrecerlo o mantener su carta sin cambios. Quienes adhieran, podrán promocionar sus locales en los sitios oficiales del Municipio de SAO.

“El objetivo es que el turista se vaya conforme y vuelva. Los precios abusivos son chicanas que perjudican a Las Grutas como destino a largo plazo”, concluyó el referente mercantil, uno de los primeros en reclamar por la aplicación del menú turístico, cuyo valor no se actualizaba desde el 2019.