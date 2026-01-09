Polémica en Las Grutas: denuncian a un parador por funcionar como boliche sin autorización

Denunciaron a los dueños de un parador por funcionar como local bailable sin permiso. Otro establecimiento ya fue clausurado anteriormente.

Esta semana, un parador de Las Grutas recibió una denuncia formal en la que acusan a los responsables del establecimiento de manipular su habilitación comercial y poner en riesgo el ecosistema costero.

La presentación judicial fue realizada por la firma Alkemia SRL ante la Subsecretaría de Comercio de San Antonio Oeste contra el concesionario de la Unidad Turística Fiscal Cuarta Bajada en la localidad turística de Río Negro.

Según detallaron en la denuncia, la UTF Cuarta Bajada tiene permitida solo la explotación gastronómica y de pub. Aunque los denunciantes aseguraron que el concesionario utiliza el inmueble como un establecimiento nocturno o boliche bailable . De esta manera, estaría realizando una actividad irregular.

Esta no es la primera denuncia que realiza Alkemia SRL. En enero de 2025, la firma alertó sobre las actividades nocturnas que se realizan en la Quinta Bajada. Luego de una denuncia por incumplimiento de funciones, el Municipio de SAO anunció duras sanciones contra el parador.

denuncia parador las grutas 1

La denuncia que presentaron contra un parador de Las Grutas

En el escrito definieron que un "Pub" debería ser un espacio con mesas y sillas, sin pista de baile, destinado al expendio de bebidas. En este caso, aseguran que el parador, promocionado en redes sociales como La Cuarta, funciona todas las noches como una discoteca, alejándose del modelo de convivencia entre gastronomía y música que rige para este tipo de habilitaciones.

La denuncia remarcó que este tipo de eventos se lleva a cabo constantemente desde que comenzó el año. El parador ha publicitado una agenda de 9 eventos masivos (incluyendo fiestas como la Bresh, Pimienta y Fan Night), lo cual desnaturaliza el carácter de la concesión.

El antecedente de clausura en un parador de Las Grutas

Los denunciantes citan como antecedente la revocación de la concesión de la Quinta Bajada. El Juzgado de Faltas Municipal N°2, dictaminó la sanción contra el parador "Quinta Bajada" de Las Grutas, tras constatarse diversas infracciones a la normativa vigente. La titular del establecimiento fue condenada al pago de una multa de 20 USAM, que equivale a $955.901,40, además de una clausura parcial del local por cinco días.

El expediente, originado en una denuncia de Alkimia, presentada por su propietario, se centró en la presunta realización de actividades incompatibles con el rubro autorizado. Las inspecciones realizadas por la subsecretaría de Control Comercial detectaron reiteradas faltas, incluyendo el exceso de aforo, actividad bailable sin autorización y expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

Según la resolución N° 9723, se constató que el parador excedió el límite de 70 personas permitido en el local, alcanzando hasta 90 personas en algunas instancias.