Salud invertirá más de mil millones para mantener una carrera de la UNCo

El Gobierno provincial se comprometió a invertir 1200 millones de pesos para garantizar la continuidad de la carrera de Enfermería en el Alto Valle.

Autoridades de Salud y la UNCo resolvieron cómo continuarán las clases de enfermería.

El Ministerio de Salud de Río Negro intervendrá de manera directa para garantizar la continuidad de una carrera de la Universidad Nacional del Comahue en el Alto Valle. Se trata de Enfermería, que se dicta en cuatro sedes y estaba en riesgo en la región por malas condiciones edilicias.

Desde el Ministerio de Salud se convocó a un encuentro a la Universidad Nacional del Comahue para establecer los pasos a seguir para garantizar la formación profesional de la Escuela Superior de Enfermería con sede en Allen . El plan incluye una inversión de más de $1.200 millones para una nueva sede y soluciones inmediatas para el dictado de clases ante los problemas edilicios actuales.

Según se ratificó en la reunión, ambas instituciones seguirán dando cumplimiento al convenio vigente entre la Provincia y la Universidad Nacional del Comahue. Como eje central, Salud ratificó que la UNCO debe continuar ejerciendo el liderazgo en la formación de Licenciados en Enfermería en Río Negro a través de sus cuatro sedes (Allen, CRUB, CURZAS y Choele Choel).

Debido a los problemas estructurales del edificio actual de la sede de Allen, el Ministerio propuso formalmente la adecuación de un edificio adyacente al nuevo Hospital Ernesto Accame de Allen.

El proyecto contempla una infraestructura de 850 metros cuadrados cuya refuncionalización y adaptación interna tiene un costo estimado de $1.275 millones de pesos.

Se mantendrá el espacio para el desarrollo de los escenarios de simulación, fundamentales para la formación práctica. Además, hasta que la nueva obra sea concretada, se acordaron medidas inmediatas para que ningún alumno pierda su ciclo lectivo.

Clases de enfermería en espacios alternativos

Las autoridades del Ministerio ofrecieron la alternativa temporal de poder desarrollar las clases en dos escuelas de la ciudad, pertenecientes al Ministerio de Educación.

Residencias y Prácticas: la Provincia continuará ofreciendo las instalaciones de residencias estudiantiles para alumnos de regiones alejadas y garantizará el espacio en sus hospitales dependientes para las prácticas profesionalizantes, incluyendo todos los insumos necesarios.

Personal de apoyo: el Ministerio seguirá aportando el personal para el funcionamiento de la biblioteca institucional, el departamento de alumnos, y personal e insumos de servicios generales en la sede Allen.

Finalmente, ambas instituciones acordaron generar instancias de reflexión para evaluar y actualizar el convenio firmado en el año 2018, buscando optimizar la formación en todas las sedes. Los referentes para la toma de decisiones en esta etapa de transición serán el Director de la Escuela de Allen, la Subsecretaria de Cuidados Enfermeros y el Secretario de Salud.

Del encuentro participaron el secretario de Salud, Sergio Wisky; el vicerrector de la UNCO, Fernando Osovnikar; la secretaria Académica Teresa Braicovich; la subsecretaria de Cuidados Enfermeros, Silvia Heckel; y el director de la Escuela, Humberto Chiovetta.