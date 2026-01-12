Comenzó el estacionamiento medido en Las Grutas: cuáles son las tarifas y multas

Esta semana, Tránsito Municipal confirmó que ya comenzó a regir el estacionamiento medido en Las Grutas y brindaron detalles con respecto a su funcionamiento. Según detallaron, el sistema de cobro del estacionamiento medido en la ciudad está a cargo del Club Talleres y gerenciado por la empresa SEM Las Grutas.

En un comunicado, el organismo dio detalles para responder a las consultas de vecinos y turistas sobre la modalidad de pago y el rol de los inspectores.

El director de Tránsito, Carlos Aravena reveló en Noticiasnet que se llevó a cabo una reunión con los responsables del servicio en la previa del inicio de la temporada , para conocer cómo se implementará el sistema y cómo se desarrollará el trabajo en la vía pública.

“Con el tema de los inspectores y el estacionamiento tuvimos una reunión con quienes están a cargo. Me entrevisté con la empresa gerenciadora SEM Las Grutas para ver qué modalidad tenían de trabajo y cómo iban a proceder”, planteó.

Cómo se implementa el estacionamiento medido en Las Grutas

En ese sentido, el funcionario describió que el sistema cuenta con una importante presencia de personal en la calle. “Hay muchos vendedores, que están debidamente identificados con chalecos de color naranja y sus credenciales. Esto los diferencia claramente de nuestros inspectores municipales, que utilizan chalecos verdes”, aclaró Aravena, con el objetivo de evitar confusiones.

Con respecto a la forma de pago, el directo de Tránsito planteó que en este caso no será necesario descargar una aplicación específica: “Los vendedores cuentan con un teléfono desde el cual realizan el cobro de manera directa. La persona se acerca, paga en el momento y el pago se realiza a través de una aplicación, entiendo que mediante una billetera digital”.

Las tarifas del estacionamiento medido en Las Grutas

Sobre las tarifas, Aravena detalló que el valor del estacionamiento por hora es de $830. Además, establecieron distintos montos dependiendo el tiempo de uso: el abono de mediodía tiene un valor de $4900, el pase diario asciende a $8330. Mientras que el abono por dos días cuesta $15827 y el pase semanal asciende a $54145.

Por otra parte, el funcionario explicó cómo es el procedimiento para quienes reciban una infracción. Deberán abonar una multa de $14994 y se tendrán que presentar en la oficina correspondiente, ubicada en calle Bariloche 1067. La atención al público se realiza en el horario de 8 a 12 y de 16 a 18 horas.