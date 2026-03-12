Cipo Limpia arranca su cronograma 2026: tres días para deshacerte de residuos de forma gratuita

El operativo municipal comenzará el 19 de marzo con la recolección de muebles, electrodomésticos, escombros y otros residuos de gran tamaño. Conocé en qué barrio estarán.

El operativo comenzará el 19 de marzo en un sector delimitado de la ciudad. Foto: Gentileza.

El programa municipal Cipo Limpia comenzará su cronograma 2026 con un operativo especial de recolección de residuos de gran tamaño que se realizará el 19, 20 y 21 de marzo . Durante estas jornadas, los vecinos podrán aprovechar el servicio gratuito para sacar de sus casas objetos voluminosos que ya no utilizan.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar la eliminación de elementos grandes que suelen acumularse en viviendas o patios, como electrodomésticos de gran tamaño (termotanques, cocinas o calefactores), muebles , ramas , escombros , hierros y chapas .

Jueves 19 y viernes 20: de 8 a 13 horas

Sábado 21: de 8 a 12 horas

El operativo se realizará en el barrio San Pablo, en un sector delimitado por Vélez Sarsfield, Alem, Brentana y Kennedy.

Cómo preparar los residuos para la recolección

Desde el área de Servicios Públicos recuerdan que los residuos de gran tamaño deben colocarse sobre la vereda, procurando no obstruir el paso de los transeúntes, para facilitar el trabajo del personal municipal.

También aclararon que no deben sacarse:

residuos domiciliarios

aparatos electrónicos

hojas secas

cartones ni papel

Un programa que recorre toda la ciudad

Durante el año pasado se realizaron 13 operativos de Cipo Limpia, que alcanzaron más de 20 barrios y sectores de la ciudad. En promedio, se llevaron adelante dos recorridos por mes, recolectando alrededor de 300 metros cúbicos de residuos voluminosos en cada jornada.

El programa busca reducir la formación de microbasurales, promover el cuidado del ambiente y mantener espacios públicos más limpios y seguros.

El operativo continuará recorriendo distintos barrios durante todo el año. Para más información, los vecinos pueden ingresar a www.cipolletti.gob.ar.