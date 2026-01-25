Se incendió una casa del barrio San Pablo y Bomberos la encontraron colapsada de basura

La gran humareda se observó a varias cuadras de distancia. La rápida actuación de Bomberos impidió que el fuego se propagara. Allí vive una persona en estado vulnerable.

Bomberos apagaron el incendio que se desató en una casa donde vive un hombre que padece acumulación compulsiva.

Una vivienda del barrio San Pablo de Cipolletti se incendió este último sábado generando un gran desconcierto y temor en el vecindario porque allí reside una persona en estado de vulnerabilidad que no sufrió quemadura ni otras lesiones.

Las llamas afectaron la cocina y el comedor, pero se intensificaron con gran peligrosidad porque en ambos ambientes había una enorme acumulación de residuos , lo que provocó además una intensa humareda que se advirtió a varias cuadras de distancia.

El siniestro se desató poco después del mediodía en la calle Córdoba al 100 y requirió la intervención de dos dotaciones del Cuartel de Bomberos, cuyos efectivos al ingresar se encontraron con montículos de basura que se encontraban ardiendo, por lo que procedieron arrojar agua para apagar los focos de fuego. La rápida labor impidió que se propagara hacia otras habitaciones del inmueble, que muestra un avanzado estado de abandono, como tampoco a otras propiedades aledañas.

Incendio barrio San Pablo 2.jpg

El sargento primero Gonzalo Cardozo, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos cipoleño, indicó que de acuerdo a la información que recabaron en el lugar, en el inmueble reside una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad social y presentaba una conducta de acumulación compulsiva. Esta condición fue constatada durante la intervención, precisó el sitio Mis Noticias.

El hecho fue advertido por vecinos que observaron el espeso humo que salía a través de las aberturas de la casa, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

Un trastorno mental

Las personas acumuladoras compulsivas de basura padecen de un trastorno que les impide tirar objetos y los guarda en su casa. Se trata de una problemática que se registra en distintas partes del mundo y además de ser materia de estudio también ha sido fuente y argumento obras literarias y del cine.

El sitio Agencia de Noticias Científicas - agencia.unq.edu.ar- señala en un informe de 2022 expresa que la perturbación está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría.

Según la publicación, la característica principal de una persona con este trastorno es su "dificultad persistente para descartar o separar posesiones, independientemente de su valor real, producida por la necesidad de guardar objetos y la angustia asociada con desecharlos".

En la región se conocieron varios casos en los que tuvieron que intervenir las autoridades ante la queja de vecinos. Uno de los más resonantes sucedió en Neuquén Capital, donde el municipio retiró más de 25 camiones llenos de desperdicios.