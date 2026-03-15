Las mejores fotos de Animacom, una colorida e imperdible propuesta en Cipolletti

Video. El tradicional evento de la cultura animé continuará este domingo en el Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti. Las imágenes más pintorescas del encuentro.

Todo el color de los persojes que se hacen presentes en la fiesta de Animacom, el Ex Corpofrut.

El Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti se convierte en el epicentro de la cultura animé con una nueva edición del Animacom . El evento que reúne a los fanáticos del cómic, los videojuegos y el cosplay se inició este sábado y continuará el domingo desde las 15 hasta las 21 horas.

El encuentro contempla en esta edición la presentación de Metal Warrior , artista e influencer de Buenos Aires, un concurso de Cosplays , torneos de videojuegos, exhibiciones de comida oriental , competencias de canto y baile . También se desarrollarán talleres de japonés y robótica , entre otras actividades. La propuesta promete una experiencia única con invitados destacados, espectáculos en vivo y un objetivo solidario.

El encuentro, que nació en 2017 y se consolidó como una de las actividades culturales más convocantes de la región, celebra su 13ª edición bajo el lema de la integración y la creatividad. Este año, la cita tiene lugar en el ex Corpofrut de calle Saavedra 260 , un espacio que recibirá en dos días a cientos de visitantes de toda la Patagonia. El sábado fue incesante el movimiento de público y este domingo promete seguir igual.

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Reconocido por su impacto social y cultural, el Animacom fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Cipolletti en 2023 y en 2024 obtuvo además la distinción de interés social, cultural, educativo y turístico por parte de la Legislatura de Río Negro. Estos reconocimientos consolidan su rol como espacio de encuentro entre la juventud, el arte y la comunidad amante del animé.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario

La edición 2026 también tiene un objetivo solidario, ya que el dinero recaudado será destinado a la compra de insumos deportivos para el Complejo anfritrión. Las entradas cuestan $4000 y se pueden conseguir a través del facebook Animacom.

El público puede participar de concursos y torneos con más de un millón de pesos en premios, entre ellos el esperado Concurso de Cosplays, competencias de canto k pop y baile, torneos de videojuegos, Pokémon Go, TCG, dibujo y actividades de realidad virtual. El evento contará además con una zona gamer y talleres participativos de cocina oriental, japonés y robótica para cosplayers.

Las mejores fotos de Toti Spagnuolo

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