Las mejores fotos de Animacom, una colorida e imperdible propuesta en Cipolletti
Comenzó la 12 edición del multitemático evento, que culminará este domingo en el Ex-Corpofrut. Las imágenes más pintorescas.
Este fin de semana, de 15 a 21, se celebra la 12° edición de Animacom, el evento multitemático que se desarrolla desde el año 2017 en la región.
En la ocasión, la sede es el Complejo Deportivo Municipal (Ex-Corpofrut de calle Saavedra 260). Una propuesta cultural y solidaria que vuelve a reunir lo mejor del mundo del cómic, el anime, los videojuegos y la cultura pop.
Te puede interesar...
Reconocido por su impacto social y cultural, Animacom fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Cipolletti en 2023, y en 2024 recibió la distinción de interés social, cultural, educativo y turístico por parte de la Legislatura de Río Negro. Estos reconocimientos reflejan el compromiso sostenido del evento con la comunidad y su vocación solidaria.
Durante la edición del presente 2025 se recolectarán alimentos no perecederos, abrigo y juguetes para niños. Además, parte de lo recaudado en entradas será destinado a la compra de insumos deportivos para el Complejo anfitrión.
Invitados especiales y actividades destacadas
- Rodrigo Remon, actor y cosplayer, interpretará por primera vez en la región al icónico Chewbacca de Star Wars.
- El dúo musical QPA ofrecerá un show retro-juvenil con caracterización de personajes y conducción.
- Participación de Fede Piñeiro y Doc Brown, referentes del entretenimiento geek.
¡Más de $1.000.000 en premios!
- Concurso de Cosplays
- Torneos de videojuegos y zona gamer con realidad virtual
- Concurso de dibujo
- Pokémon Go / TCG
- Concurso de canto y competencia de baile
- Exhibiciones de Beyblade, soft combat, cocina oriental, talleres de japonés y robótica para cosplayers
- Stands temáticos de todo el país y sector gastronómico
Las entradas tienen un valor de $3000. Para más información sobre el evento los interesados deben ingresar a través del Instagram: @Animacom.
Las mejores fotos, por Toti Spagnuolo
Leé más
El Animacom llega a Cipolletti: animé, cultura kpop y un objetivo solidario
Dios te salve, María: vivía en la calle y camina 100 cuadras para terminar el secundario en Cipolletti
Abandonó a sus hijos en Cipolletti y reapareció 40 años después para fijar una cuota alimentaria
-
TAGS
- animacom
- Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario