Cipolletti
LMCipolletti animacom

Las mejores fotos de Animacom, una colorida e imperdible propuesta en Cipolletti

Comenzó la 12 edición del multitemático evento, que culminará este domingo en el Ex-Corpofrut. Las imágenes más pintorescas.

La 12 edición de Animacom continuará este domingo en el Corpo.

Este fin de semana, de 15 a 21, se celebra la 12° edición de Animacom, el evento multitemático que se desarrolla desde el año 2017 en la región.

En la ocasión, la sede es el Complejo Deportivo Municipal (Ex-Corpofrut de calle Saavedra 260). Una propuesta cultural y solidaria que vuelve a reunir lo mejor del mundo del cómic, el anime, los videojuegos y la cultura pop.

Reconocido por su impacto social y cultural, Animacom fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Cipolletti en 2023, y en 2024 recibió la distinción de interés social, cultural, educativo y turístico por parte de la Legislatura de Río Negro. Estos reconocimientos reflejan el compromiso sostenido del evento con la comunidad y su vocación solidaria.

Durante la edición del presente 2025 se recolectarán alimentos no perecederos, abrigo y juguetes para niños. Además, parte de lo recaudado en entradas será destinado a la compra de insumos deportivos para el Complejo anfitrión.

Invitados especiales y actividades destacadas

- Rodrigo Remon, actor y cosplayer, interpretará por primera vez en la región al icónico Chewbacca de Star Wars.

- El dúo musical QPA ofrecerá un show retro-juvenil con caracterización de personajes y conducción.

- Participación de Fede Piñeiro y Doc Brown, referentes del entretenimiento geek.

¡Más de $1.000.000 en premios!

- Concurso de Cosplays

- Torneos de videojuegos y zona gamer con realidad virtual

- Concurso de dibujo

- Pokémon Go / TCG

- Concurso de canto y competencia de baile

- Exhibiciones de Beyblade, soft combat, cocina oriental, talleres de japonés y robótica para cosplayers

- Stands temáticos de todo el país y sector gastronómico

Las entradas tienen un valor de $3000. Para más información sobre el evento los interesados deben ingresar a través del Instagram: @Animacom.

Las mejores fotos, por Toti Spagnuolo

animacom (4)
Animacom
Animacom (1)
Animacom (2)
animacom (3)
animacom (5)
animacom (6)

