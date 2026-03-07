Las mejores fotos de La Corrida de Cipolletti: una multitud copó las calles

"Tremenda la cantidad de público", destacó con emoción el intendente Rodrigo Buteler. "Este evento es de la gente", señaló el gobernador Alberto Weretilneck. Postales de una noche única.

La ciudad salió a las calles y anduvo a las "corridas" este sábado . La tradicional prueba volvió a ser un verdadero éxito. La competencia familiar reunió a una multitud, estimada en más de 22 mil personas y se inició pasadas las 20, en la previa al plato fuerte, la carrera profesional.

"Tremenda la cantidad de gente, lo más lindo que tiene esto es que es un evento familiar. Es algo que llevamos en el corazón de los cipoleños. Podemos hacer la cantidad de camisetas que querramos, que todo el mundo se va a anotar. La Corrida trascendió las fronteras de la ciudad. Hay gente que venía de chico y hoy pasa con su hijo, con su nieto", resaltó el intendente Rodrigo Buteler .

"Los vecinos de Cipolletti lo esperamos todo el año, vienen personas de todo el mundo porque suma puntos para el calendario nacional e internacional, es un evento deportivo y cultural, único en la Patagonia. Todos los años somos más, vino gente de todas partes a correr, esto es impagable", señaló el jefe comunal a LM Cipolletti .

“Hay mucha historia, de muchos momentos hermosos, de momentos más difíciles, de grandes logros para Cipolletti. Forma parte de nuestra historia y sentimiento. Quiero hacer un reconocimiento y homenaje a todos los intendentes, a todo el personal de Deportes de las distintas gestiones municipales y fundamentalmente a todas las familias que hacen cada vez más grande a La Corrida. Estos eventos son de la gente”, señaló por su parte el gobernador Alberto Weretilneck a este portal.

Una fiesta única que regaló postales inolvidables que el reportero gráficos de LMC, Antonio Spagnuolo retrató a la perfección. Una tarde noche ideal que acompañó a grandes y chicos que disfrutaron de la entretenida competencia por las calles cipoleñas.

