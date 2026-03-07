Circulaba por Cipolletti con un auto buscado por la Justicia desde 2015

La Comisaría 45 secuestró un Fiat Punto con pedido vigente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde 2015.

La policía secuestró un vehículo que circulaba con pedido vigente de la Justicia desde 2015.

Un operativo policial realizado en la zona norte de Cipolletti derivó en el secuestro de un vehículo que registraba un pedido judicial vigente desde hace varios años. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu , luego de que el Comando Radioeléctrico alertara sobre la presencia del rodado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana del viernes, cuando desde el sistema de emergencias 911 se informó que en inmediaciones de las calles Juan Domingo Perón y Bolivia circulaba un automóvil que presentaba un pedido de secuestro activo . A partir de esa comunicación, un móvil policial que se encontraba realizando tareas de prevención en la zona se dirigió hacia el lugar para verificar la situación.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos se desplazaron por calle Perón y al llegar a la intersección con Illia lograron visualizar el vehículo señalado: un Fiat Punto . Ante esta situación, los uniformados procedieron a detener la marcha del rodado para identificar tanto al automóvil como a su conductora.

comisaria 45.jpg Personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu intervino en el procedimiento. Archivo

Tras realizar las primeras verificaciones, los agentes consultaron los datos del vehículo en el sistema informático del 911. Fue allí cuando se confirmó que el Fiat Punto poseía un pedido de secuestro de carácter prendario vigente desde el 14 de agosto de 2015. La medida había sido solicitada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el marco de una causa caratulada como “FIAT / Crédito Cía Financiera S.A. s/ secuestro”.

El requerimiento judicial se encuentra tramitado ante la Secretaría N°33, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1200, tercer piso.

Ante la confirmación de la irregularidad, el personal policial dio cumplimiento a la orden judicial y procedió al secuestro del automóvil. El vehículo quedó a disposición de la magistratura interviniente, mientras se aguardaban nuevas directivas respecto al destino del rodado.

Desde la fuerza se informó que en este procedimiento no se registraron personas detenidas ni imputadas. La conductora del automóvil fue notificada de las actuaciones judiciales en curso, tal como lo dispuso la autoridad judicial correspondiente.

secuestro auto fiat en Roca En General Roca, sobre el ingreso por ruta 22, la policía de Seguridad Vial secuestró otro Fiat con pedido vigente de secuestro desde 2020. Gentileza

Otros operativos y vehículos secuestrados

El secuestro registrado en Cipolletti se suma a otros procedimientos similares realizados en las últimas horas por personal policial en distintos puntos de la región. En todos los casos, los operativos se desarrollaron en el marco de controles vehiculares preventivos destinados a detectar irregularidades en documentación o en la identificación de rodados.

Uno de los procedimientos fue llevado adelante por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1177. En ese lugar los uniformados detuvieron la marcha de un Fiat Idea conducido por un hombre de 47 años con domicilio en la ciudad de Neuquén.

Durante el control de rutina, los efectivos realizaron una consulta en el Registro del Automotor y constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde diciembre de 2020. La medida se encontraba vinculada a una causa judicial tramitada en el Juzgado Civil N°6 de Neuquén.

Ante esta situación, la policía procedió al secuestro inmediato del rodado y dio inicio a las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del caso.

secuestro fiat duna general roca En paralelo, el personal de Seguridad Vial también intervino en el secuestro de un rodado que presentaba adulteraciones en los registros. Gentileza

En otro operativo realizado en la intersección de la Ruta Provincial 65 y la Ruta Provincial 6, los agentes interceptaron un Fiat Duna conducido por un joven de 26 años domiciliado en la localidad de Fernández Oro.

Durante la verificación física del vehículo, los efectivos detectaron una irregularidad en la numeración del motor, la cual presentaba signos de adulteración. Este tipo de maniobras suele estar vinculado a maniobras ilegales relacionadas con la comercialización de vehículos o el encubrimiento de rodados con pedido de secuestro.

Ante la sospecha de adulteración, se dio intervención inmediata a la Fiscalía N°8 de turno. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el secuestro del vehículo y de toda la documentación presentada por el conductor, quien además quedó imputado en una causa por adulteración de numeración identificatoria de vehículo.

controles policia rutas.jpeg Los controles policiales se mantienen en todas las rutas rionegrinas. Archivo

Controles preventivos en rutas y ciudades

Desde la Policía de Río Negro explicaron que estos procedimientos forman parte de los operativos preventivos que se realizan de manera diaria tanto en rutas como en sectores urbanos de la región.

El objetivo de estos controles es reforzar la seguridad vial, verificar la documentación obligatoria para circular y detectar posibles irregularidades vinculadas a pedidos judiciales, vehículos robados o adulteraciones en los sistemas de identificación.

En ese marco, remarcaron que la colaboración entre los sistemas de monitoreo, el 911 y las patrullas de prevención permite actuar con rapidez ante la detección de rodados sospechosos o con requerimientos judiciales vigentes