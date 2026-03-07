Insólito: intentó robar un lavamanos y fue detenido
El hombre sustrajo la grifería de una vivienda y fue interceptado por los agentes de la Comisaría 5to a pocos metros de la casa. Se trata de un joven de 31 años.
Un hombre fue detenido en la madrugada del viernes en Villa Regina luego de intentar robar un lavamanos de una vivienda ubicada en el sector de Maipú Sur. El sospechoso fue interceptado los agentes policiales a pocos metros del domicilio, la intervención de los efectivos de la Comisaría Nº5 permitió recuperar el elemento sustraído.
El hombre saltó las rejas y fue captado por la Policía
El hecho ocurrió mientras los agentes realizaban recorridas preventivas por la zona. En ese contexto observaron a un hombre vestido con ropa oscura que saltó las rejas de una vivienda. La situación llamó la atención de los uniformados y de inmediato se acercaron al lugar para identificarlo.
Durante el operativo, los policías entrevistaron a la propietaria de la vivienda. La mujer aseguró que logró filmar al sospechoso cuando saltaba las rejas. También confirmó que el lavamanos había sido retirado del baño ubicado en el patio trasero. Esa información permitió confirmar el intento de robo. De esta manera, se procedió a la detención del hombre de 31 años.
Tras la detención intervino el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Además se dio aviso a la fiscal de turno para avanzar con la causa. La funcionaria judicial dispuso que el hombre permanezca bajo custodia. También ordenó el secuestro de las filmaciones de las cámaras de seguridad y el registro fílmico de la propietaria de la vivienda.
