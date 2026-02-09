Un llamado anónimo permitió desbaratar un kiosco narco que contaba con cámaras de seguridad

La investigación ordenada por la Justicia Federal permitió confirmar que dos viviendas del barrio Tiro Federal vendían cocaína. Una mujer quedó imputada como líder de la organización.

Una denuncia anónima realizada al 0800-DROGAS permitió desbaratar un kiosco narco en General Roca que era custodiado por cámaras de seguridad y atrapar a su presunta cabecilla. Tras recibir el dato, la Justicia Federal encomendó a la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de la policía provincial iniciar una investigación por infracción a la Ley 23737 , que pena la tenencia y venta de estupefacientes.

Luego de realizar tareas de inteligencia y seguimiento , el personal policial logró certificar la comercialización de droga al menudeo, actividad que era llevada adelante por una mujer mayor de edad.

Asimismo, se logró establecer un vínculo de la sospechosa con otra vivienda ubicada sobre calle Santiago del Estero, señalada en la denuncia anónima como el lugar desde donde se proveía la sustancia ilícita que luego era distribuida.

Cocaína secuestrada Roca 5

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó allanamientos simultáneos en dos viviendas del barrio Tiro Federal, en un sector conocido como “El Rincón”.

Un cúmulo de pruebas

El operativo se realizó el último sábado y como resultado se procedió al secuestro de dosis fraccionadas de droga en bolsas de nylon listas para su comercialización -cuyo peso no fue precisado-, anotaciones vinculadas a la venta de estupefacientes, balanzas de precisión y cámaras de vigilancia, presuntamente utilizadas para controlar los movimientos en la zona.

Finalizadas las diligencias, la autoridad judicial dispuso el secuestro de todos los elementos de interés para la causa y la imputación de la mujer que llevaba adelante el expendio de droga.