Amenazó a la Policía con un cuchillo durante una pelea en el Lago Pellegrini y terminó detenido
El sujeto protagonizaba una pelea y se tornó agresivo al momento de la intervención policial. Fue reducido y trasladado a la Comisaría 7°.
Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en el Paraje El Arroyón, en la zona del Lago Pellegrini, luego de protagonizar una pelea y amenazar a efectivos policiales con un cuchillo durante un procedimiento.
El hecho se originó tras un llamado telefónico recibido en el Destacamento N°115, en el que se alertaba sobre una pelea entre dos hombres, uno de los cuales portaba un arma blanca. Ante la situación, personal policial se dirigió al lugar.
Te puede interesar...
Amenazó a la policía con un cuchillo y fue detenido
Al arribar, los efectivos intentaron dialogar con el sujeto que llevaba el cuchillo para que depusiera su actitud, pero el hombre reaccionó de manera agresiva hacia el personal policial, por lo que fue necesario utilizar la fuerza en la medida necesaria para reducirlo.
Finalmente, el individuo fue trasladado a la Comisaría 7ª, donde quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de amenazas calificadas.
Operativos sorpresa en el Lago Pellegrini: detectaron conductores alcoholizados
Mientras el verano sigue convocando a cientos de vecinos y turistas, el inicio del fin de semana volvió a dejar en evidencia a los conductores que regresan del lago conduciendo luego de beber alcohol. En ese contexto, se intensificaron los operativos de tránsito en el acceso y sectores estratégicos del Lago Pellegrini, en una temporada marcada por mayor circulación vehicular y una agenda cargada de actividades recreativas.
Personal del Destacamento 115 de la Policía de Río Negro junto al Cuerpo de Seguridad Vial desplegó el operativo denominado “Impacto Lago Pellegrini”. La intervención incluyó controles de documentación, pruebas de alcoholemia e identificación de personas tanto en el acceso a la sede policial como en distintos puntos de la península.
El saldo del procedimiento fue 130 vehículos controlados, 160 personas identificadas y el secuestro de un automóvil y una motocicleta por alcoholemia positiva. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la recomendación central para quienes eligen pasar el día en el lago: “si van a conducir, no beban”.
Leé más
Detienen a un hombre en Cipolletti con una moto robada: circulaba con total tranquilidad
Lo detuvieron en pleno centro de Cipolletti con un inhibidor de alarmas de vehículos
Imputaron y quedan presos dos hombres por el sangriento crimen en pleno centro de Bariloche
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario