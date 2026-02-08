Amenazó a la Policía con un cuchillo durante una pelea en el Lago Pellegrini y terminó detenido

El sujeto protagonizaba una pelea y se tornó agresivo al momento de la intervención policial. Fue reducido y trasladado a la Comisaría 7°.

El hecho ocurrió este sábado y el hombre fue trasladado a la Comisaría 7ª.

Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en el Paraje El Arroyón , en la zona del Lago Pellegrini , luego de protagonizar una pelea y amenazar a efectivos policiales con un cuchillo durante un procedimiento.

El hecho se originó tras un llamado telefónico recibido en el Destacamento N°115, en el que se alertaba sobre una pelea entre dos hombres , uno de los cuales portaba un arma blanca. Ante la situación, personal policial se dirigió al lugar.

Al arribar, los efectivos intentaron dialogar con el sujeto que llevaba el cuchillo para que depusiera su actitud, pero el hombre reaccionó de manera agresiva hacia el personal policial , por lo que fue necesario utilizar la fuerza en la medida necesaria para reducirlo.

Finalmente, el individuo fue trasladado a la Comisaría 7ª, donde quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de amenazas calificadas.

Operativos sorpresa en el Lago Pellegrini: detectaron conductores alcoholizados

Mientras el verano sigue convocando a cientos de vecinos y turistas, el inicio del fin de semana volvió a dejar en evidencia a los conductores que regresan del lago conduciendo luego de beber alcohol. En ese contexto, se intensificaron los operativos de tránsito en el acceso y sectores estratégicos del Lago Pellegrini, en una temporada marcada por mayor circulación vehicular y una agenda cargada de actividades recreativas.

Personal del Destacamento 115 de la Policía de Río Negro junto al Cuerpo de Seguridad Vial desplegó el operativo denominado “Impacto Lago Pellegrini”. La intervención incluyó controles de documentación, pruebas de alcoholemia e identificación de personas tanto en el acceso a la sede policial como en distintos puntos de la península.

El saldo del procedimiento fue 130 vehículos controlados, 160 personas identificadas y el secuestro de un automóvil y una motocicleta por alcoholemia positiva. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la recomendación central para quienes eligen pasar el día en el lago: “si van a conducir, no beban”.