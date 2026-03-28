Impactante choque en la Ruta Chica: un auto quedó destrozado

La colisión que involucró a una camioneta Amarok y una camioneta Kangoo tuvo lugar frente al motel Cucu. No se registraron heridos, solo daños materiales.

Un violento incidente de tránsito se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 65, en el ingreso al ejido urbano de Allen. Dos vehículos protagonizaron un choque y uno de los rodados terminó con importantes daños materiales. No se registraron heridos ni la necesidad de asistencia médica en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:05, cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial fue alertado por el comando radioeléctrico por un accidente de tránsito sobre la Ruta Chica a la altura de la calle Tarija de Allen. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos vehículos involucrados en el choque.

El impacto se produjo en inmediaciones del motel “Cucú” en inmediaciones de un reductor de velocidad ubicado sobre la calzada, es decir, un lomo de burro habría provocado la disminución brusca de la velocidad en uno de los vehículos.

Según informaron fuentes policiales en declaraciones a LMCipolletti uno de los vehículos involucrados era una Volkswaguen Amarok color blanca, conducida por un hombre oriundo de Cinco Saltos. El otro rodado fue una Renault Kangoo II Express color gris, conducida por un hombre de General Roca. Ambos circulaban en el mismo sentido de oeste a este.

De acuerdo a la información oficial, el impacto se produjo a la altura del lomo de burro ubicado sobre la calzada. En ese punto, la camioneta Kangoo impactó desde atrás a la Amarok, al no advertir la presencia del reductor de velocidad.

Según las primeras teorías del hecho, se trataría de un choque por alcance, ya que la camioneta no logró frenar a tiempo, ante la reducción inesperada de la Amarok. Sin embargo, las circunstancias del choque todavía continuarán bajo análisis.

Tras el siniestro, el personal policial realizó las actuaciones correspondientes en el lugar. No fue necesaria la intervención de los servicios médicos, ya que los conductores no presentaron lesiones de consideración.

Por otro lado, solo se registraron daños materiales, fundamentalmente en la camioneta Kangoo que quedó destruida en la parte delantera con el impacto frontal. Los agentes todavía trabajar en el lugar para ordenar el tránsito y gestionar el retiro del rodado chocado.