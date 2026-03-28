Policiales LMCipolletti animal Secuestran cuatro animales faenados en el interior de una camioneta

Un control de rutina del Cuerpo de Seguridad Vial descubrió la carne transportada de forma irregular. El hombre trasladaba un total de 75 kilos de carne en su camioneta Hilux. + Seguir en + Seguir en







Los agentes secuestraron 75 kilos de carne vacuna.

Un control vehicular en Paso Córdoba, General Roca terminó con el decomiso de cuatro animales faenados que eran transportados de forma irregular en una camioneta, sin documentación ni las condiciones sanitarias adecuadas. El procedimiento fue realizado por el Cuerpo de Seguridad Vial durante un operativo de rutina.

El hecho se registró cuando el personal policial detuvo la marcha de una Toyota Hilux para una inspección. En un primer momento, el conductor negó llevar carne o armas de fuego. Sin embargo, minutos después reconoció que trasladaba animales faenados en el asiento trasero del vehículo.

El impactante descubrimiento de cuatro vacas en la parte de atrás de la camioneta Al realizar la requisa, los efectivos constataron la presencia de cuatro ovinos sin marca ni señal que acreditara su procedencia, lo que impedía determinar su origen. Los 75 kilos de carne ovina eran transportados sin cadena de frío. El hombre tampoco contaba con la documentación obligatoria para este tipo de traslado.