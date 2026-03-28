Secuestran cuatro animales faenados en el interior de una camioneta
Un control de rutina del Cuerpo de Seguridad Vial descubrió la carne transportada de forma irregular. El hombre trasladaba un total de 75 kilos de carne en su camioneta Hilux.
Un control vehicular en Paso Córdoba, General Roca terminó con el decomiso de cuatro animales faenados que eran transportados de forma irregular en una camioneta, sin documentación ni las condiciones sanitarias adecuadas. El procedimiento fue realizado por el Cuerpo de Seguridad Vial durante un operativo de rutina.
El hecho se registró cuando el personal policial detuvo la marcha de una Toyota Hilux para una inspección. En un primer momento, el conductor negó llevar carne o armas de fuego. Sin embargo, minutos después reconoció que trasladaba animales faenados en el asiento trasero del vehículo.
Te puede interesar...
El impactante descubrimiento de cuatro vacas en la parte de atrás de la camioneta
Al realizar la requisa, los efectivos constataron la presencia de cuatro ovinos sin marca ni señal que acreditara su procedencia, lo que impedía determinar su origen. Los 75 kilos de carne ovina eran transportados sin cadena de frío. El hombre tampoco contaba con la documentación obligatoria para este tipo de traslado.
Ante esta situación, el personal procedió al decomiso de la mercadería y al labrado de las actas correspondientes. La intervención quedó a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba. Las actuaciones buscan establecer responsabilidades por la infracción detectada.
Leé más
El exótico animal de fauna silvestre que encontró la Policía durante un operativo
Desvalijaron una casa del lago Pellegrini y los atrapó la Policía: Qué resolvió la Justicia
Lo apresaron con una pistola 9 mm cargada, pero la Justicia consideró que era para protegerse
Noticias relacionadas
Lo más leído