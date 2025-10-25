Misterio por el hallazgo de carne en una casa abandonada: investigan abigeato

La investigación inició a partir de la alerta de movimientos extraños en una vivienda presuntamente abandonada.

El hallazgo se produjo en una vivienda abandonada de la zona de bardas Norte.

La Policía de Río Negro comenzó una investigación por un presunto caso de abigeato a partir de la alerta de vecinos de la zona de bardas norte entre Mainqué y Ingeniero Huergo que notaron movimientos inusuales en una casa abandonada . El operativo derivó en el hallazgo de restos de carne y animales en el interior de una vivienda aparentemente deshabitada.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle del Gasoducto , a escasos metros del cemente r io . Se trata de una vivienda en aparente estado de abandono, por eso los pobladores de bardas norte notaron rápidamente la presencia de hombres y movimientos extraños.

Según se pudo saber, los vecinos del lugar alertaron al personal de la Subcomisaría Nº66 de Mainqué . Los efectivos policiales acudieron al lugar y constataron manchas similares a sangre en el suelo y en las estructuras de madera del lugar. También encontraron cadáveres de animales depositados en una pequeña construcción lindante a la vivienda principal.

Los elementos hallados generaron sospechas sobre un posible caso de faena clandestina y elevaron el caso a una investigación judicial.

Carne faenada y cadáveres de animales en una construcción lindera

El propietario del terreno se presentó ante la policía y autorizó el ingreso de los agentes, aunque afirmó desconocer la procedencia de los animales ni cómo habían ingresado a su propiedad. Según se informó, la edificación no contaba con medidas de seguridad, solo un alambre que mantenía la puerta cerrada, lo que habilita el acceso de terceros.

carne secuestradaa Los inspectores de SENASA inspeccionaron un vehículo que trasladaba de forma irregular 300 kilos de carne bovina en Catriel.

En el lugar trabajó el personal del Gabinete de Criminalística que tomó registros fotográficos y levantó medidas para su análisis. Paralelamente, la Fiscalía de turno fue notificada por el hallazgo y ordenó el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula de presunto abigeato.

En tanto la investigación quedó a cargo de la Brigada Rural, que se encargó del decomiso de la carne hallada y de su posterior destrucción conforme a los protocolos sanitarios establecidos. Asimismo, se busca determinar la procedencia de los animales y establecer si hubo traslado o faena ilegal en ese lugar.

Por otra parte, avanzan las diligencias para identificar a los posibles responsables y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Secuestran 300 kilos de carne con hueso en Catriel

El viernes 17 se llevó adelante un operativo conjunto entre el personal del Destacamento Puente Dique Catriel y los inspectores de SENASA que inspeccionó un vehículo que trasladaba de forma irregular 300 kilos de carne bovina. El conductor provenía desde La Pampa y tenía como destino final Catriel.

Durante la tarde del viernes, minutos antes de las 15.00 horas se llevó adelante el operativo con agentes de la Policía de Río Negro y trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Los agentes detuvieron una camioneta Toyota Hilux color negra que se movilizaba en sentido este-oeste.

1760734668007-carne-decomizada El traslado irregular se identificó al notar que la carne no contaba con la refrigeración adecuada ni la documentación sanitaria correspondiente.

La camioneta se dirigía hacia Catriel

Durante la inspección del rodado, los agentes constataron la presencia de 300 kilos de carne bovina que no cumplía con las condiciones de salubridad exigidas por la normativa vigente. El traslado irregular se identificó al notar que la carne no contaba con la refrigeración adecuada ni la documentación sanitaria correspondiente.

La falta de rótulos identificatorios y mantener la cadena de frío durante el traslado, son claves para mantener la sanidad de los alimentos, por eso el traslado irregular representa un riesgo para la salud pública y una infracción a las disposiciones de SENASA.

Ante la situación de irregularidad, el personal de SENASA procedió al decomiso inmediato de la mercadería y labró el acta correspondiente. Las autoridades recordaron la importancia de cumplir con las condiciones de transporte y conservación de los productos de origen animal para garantizar la seguridad alimentaria tanto para el consumo como para la comercialización de los productos.