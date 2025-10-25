Dolor por la trágica muerte de un popular y querido vecino de la zona

Reconocido pintor y lustrador de madera, su partida genera enorme conmoción en la región: "Amable y solidario".

Félix, un laburante que se hacía querer en la zona. Su partida genera enorme dolor.

Conocido y querido en la comunidad, Félix Salazar era un reconocido pintor y lustrador de madera , uno de los pocos que aún mantenía viva esa tradición artesanal en la ciudad. Su trágica partida generó profundo dolor entre vecinos, colegas y allegados, que lo recordaron como un hombre trabajador, amable y solidario .

Una profunda conmoción se vive en Allen y en todo el Alto Valle tras confirmarse la muerte del motociclista de 59 años que había sufrido un grave accidente de tránsito el pasado 2 de julio . El hombre permaneció internado en terapia intensiva durante más de tres meses en el hospital Francisco López Lima de General Roca , donde finalmente falleció este viernes.

El siniestro ocurrió cerca de las 19 horas , en la rotonda entre las calles Irigoyen y Alsina , a pocos metros del Laguito de Allen . Salazar regresaba a su casa cuando chocó contra un utilitario Renault Kangoo , impactó violentamente contra el parabrisas y cayó sobre el pavimento.

Todo es dolor por su abrupta partida

Debido a la fuerza del impacto, el casco se desprendió y el motociclista sufrió graves lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital roquense, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Durante las semanas posteriores, familiares, amigos y vecinos de Allen organizaron cadenas de oración en redes sociales, acompañando la larga recuperación del trabajador. Sin embargo, pese al esfuerzo médico, Salazar no logró sobrevivir a las secuelas del accidente.

Otro trágico accidente y muerte días pasados

A principio de la semana la región sufrió otro duro golpe producto de un trágico siniestro vial en la zona rural de Guerrico que se cobró la vida de un ciclista, tras ser embestido por un automóvil en la intersección de calles 8 y 11, a pocos kilómetros del ingreso al establecimiento Bubalcó.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue protagonizado por un Chevrolet Onix, conducido por un hombre de 30 años domiciliado en Plaza Huincul (Neuquén), quien circulaba de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, impactó con el ciclista que se desplazaba de oeste a este. Pese a los intentos de asistencia, la víctima falleció en el lugar.

ciclista DARÍO DRUJERA (2) Darío, el ciclista fallecido días pasados tras ser atropellado. El dolor se multiplica en la región.

Horas más tarde, el Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente que el joven fallecido era Darío Drujera, de 20 años, vecino del barrio Acceso Aeroclub. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde fue reconocido por sus familiares.

La muerte de Drujera deja una herida profunda en la comunidad deportiva de Allen y reaviva el reclamo de mayores medidas de seguridad vial en los caminos rurales del Alto Valle, donde cientos de ciclistas entrenan a diario.