Se jugó la segunda del Regional Amateur: inesperada derrota de La Amistad

Los partidos del segundo capítulo se disputaron, en su mayoría, este sábado por las elecciones legislativas del domingo.

La formación de La Amistad en Roca ante el Norte. Foto: gentileza Elio Gastón Díaz

El Regional Amateur comenzó a entregar sus primeras sorpresas en los grupos compuestos por equipos de Lifune y Liga Confluencia . Al mismo tiempo, mantiene su condición de paridad y cada partido se juega como una final, pese a que recién terminó la segunda fecha. Todos saben que el margen de error es mínimo y la falla más ínfima se puede pagar caro.

La Amistad (3) sufrió una dura e inesperada derrota en Roca, donde Argentinos del Norte (3) se impuso con un gol tempranero de Carin Najul . El volante, que no había podido jugar en la primera fecha porque no le había llegado el pase, anotó el único tanto a los 2' de partido. Primero ejecutó un tiro libre con derecha que pegó en la barrera, pero en el rebote se perfiló para la zurda y su disparo se metió en la ratonera de Exequiel Lara.

Después, el Carcelero defendió la diferencia con uñas y dientes ante un plantel de mucha mayor jerarquía.

El que aprovechó en esa zona 9 es Deportivo Roca (6), que con un gol de Luciano Pereyra a falta de 12' para el final del encuentro, se impuso 1 a 0 sobre Academia Pillmatún (0) en la Isla Jordán. El volante remató desde la medialuna con precisión, dejó sin respuestas al arquero y festejó su segundo tanto en el certamen.

En este contexto, Alianza de Cutral Co había confirmado su buen arranque el viernes a última hora. En el único adelante que tuvo el segundo capítulo, el equipo de Jorge Lencina derrotó a Unión Alem Progresista por 2 a 0 en La Mejor del Valle para quedar como único puntero de la zona 7.

Otra vez Federico Acevedo y Alejandro Díaz marcaron los tantos del Gallo en el primer tiempo, donde fue claramente superior al Mago. El trámite se hizo más parejo en el complemento, pero el resultado ya no cambió.

En esa zona, Patagonia dijo presente con un 2-0 que sorprendió a más de uno ante San Patricio del Chañar.

patagonia san patricio

A los 14' abrió la cuenta Miguel Iribarra aprovechó un centro desde la izquierda y la mandó a guardar de sobrepique. Pasados los 4' del complemento, otra vez Iribarra dejó pasar a un defensor, enganchó para la zurda y la colocó en el segundo palo con un golazo para liquidar la historia.

Manda Alianza (6), seguido de Patagonia (3), San Patricio (3) y Unión (0).

En la zona 6, el puntero es Maronese (3) que tuvo fecha libre. Independiente de Neuquén jugó su primer partido en esta nueva edición el Regional, pero no pasó del empate sin goles con Petrolero de Plaza Huincul en La Chacra. Ambos quedaron con un punto.

independiente petrolero regional amateur azagüate Independiente y Petrolero se enfrentaron en La Chacra. Fotos: Claudio Espinoza

La gran goleada

En el primer tiempo, Atlético Regina le metió siete goles a Asociación Española de Luis Beltrán. Después levantó el pie del acelerador y el partido terminó 8 a 0 por los goles de Santiago Ávila (3), Rubén Marcelino García (3), Tobías Rivas y José Figueroa.

El albo suma 6 unidades en la zona 10 y se perfila para clasificarse, donde también Sportsman (6) derrotó 2-0 a Huahuel Niyeo (0) en Choele Choel.