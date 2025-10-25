Una perra en grave estado fue rescatada tras una denuncia por maltrato y abandono

Un nuevo rescate por maltrato animal conmueve al Alto Valle y revive el recuerdo del caso de los salchichas explotados en Cipolletti.

La perra rescatada se encontraba en un domicilio con signos evidentes de desnutrición.

Un nuevo caso de maltrato animal sacudió al Alto Valle rionegrino. En Allen , efectivos de la Comisaría 33° rescataron este viernes a una perra que se encontraba en grave estado de salud dentro de una vivienda del barrio Medanito , luego de una rápida intervención policial impulsada por una denuncia vecinal.

El procedimiento se originó tras un aviso por posible maltrato, lo que motivó la coordinación entre la Policía, el área de Zoonosis Municipal y la Asociación Protectora de Animales de la ciudad . Durante una inspección preliminar, las autoridades constataron que la perra, una mestiza de aspecto similar a un pastor alemán, presentaba severos signos de desnutrición y mucosas pálidas , un cuadro que ponía en riesgo su vida.

A pedido de la Fiscalía, se obtuvo una orden judicial y se realizó un allanamiento en horas de la tarde , logrando asegurar el rescate del animal. La perra fue trasladada de inmediato a la sede de Zoonosis, donde recibió atención veterinaria urgente. Según se informó, su pronóstico es reservado pero estable.

La mujer responsable del animal fue notificada de la apertura de actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional 14.346, que castiga el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales.

¿Qué dice la Ley?

La Ley 14.346, sancionada en 1954 y aún vigente, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes maltraten o cometan actos de crueldad contra los animales. Entre los comportamientos considerados de maltrato se incluyen no alimentarlos adecuadamente, emplearlos en exceso, o trabajarlos estando enfermos.

También considera actos de crueldad prácticas como mutilaciones innecesarias, abandono, tortura, vivisección sin fines científicos, o riñas de animales.

Aunque la normativa representó un avance histórico en materia de protección animal, distintas organizaciones advierten que las sanciones son leves y poco disuasorias, y reclaman su actualización frente al aumento de casos denunciados en la región.

El recuerdo del caso Cipolletti

El rescate en Allen se produce apenas semanas después del allanamiento en Cipolletti, donde fueron salvados diez perros salchichas de un criadero clandestino en el barrio 2 de Febrero. Allí, una perra era obligada a parir de manera continua para la venta ilegal de sus crías, ofrecidas a valores que rondaban los $450 mil.

La Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia) fue quien denunció el hecho y acompañó el operativo junto a la Fiscalía y la Policía. La intervención permitió liberar a la madre y a sus nueve cachorros, aunque días después se conoció la triste noticia del fallecimiento de “Beethoven” y “Bachicha”, dos de los pequeños rescatados, que no lograron sobrevivir pese a la atención veterinaria.

Ese caso marcó un precedente judicial en la ciudad y encendió un fuerte llamado a la conciencia social. “Ojalá estos rescates sirvan para que la gente entienda que adoptar es un acto de amor y que maltratar o explotar un animal no puede quedar impune”, había expresado entonces Soledad Bustamante, integrante de Funpabia.

Un problema que atraviesa al Alto Valle

Los recientes casos revelan la persistencia del maltrato y la explotación animal en la región, tanto en entornos domésticos como en criaderos ilegales. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas policiales y las asociaciones protectoras, las entidades coinciden en que falta un mayor compromiso institucional y sanciones más severas para frenar estas prácticas.

Desde Zoonosis de Allen destacaron que el rescate fue posible gracias a la denuncia ciudadana, e insistieron en la importancia de actuar ante cualquier sospecha de maltrato.