Tristeza: murió Beethoven, uno de los salchichas rescatados del criadero clandestino

Uno de los diez perros salchichas rescatados en un operativo por maltrato animal en Cipolletti, falleció tras semanas de cuidados intensivos.

Beethoven, uno de los perros salchichas rescatados falleció en la veterinaria este miércoles.

El caso que había despertado una gran conmoción en Cipolletti sumó este miércoles una noticia triste. Beethoven , uno de los diez perros salchichas rescatados semanas atrás de un criadero clandestino , murió tras varios días de tratamiento veterinario . El cachorro formaba parte del grupo de animales que fueron liberados de una vivienda en el barrio 2 de Febrero, donde se había detectado una situación de maltrato y explotación con fines comerciales .

La información fue confirmada a LM Cipolletti por Soledad Bustamante , integrante de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal ( Funpabia ), la organización que intervino en el operativo junto a la Fiscalía local, personal de Zoonosis y efectivos de la Comisaría 45.

“Estamos recontra mal y muy angustiadas porque los salchichas eran muy chiquitos. Algunos tenían garrapatas, estaban enfermos, y todos los días estábamos con ellos en la veterinaria . Hoy temprano falleció uno y así estamos, con una angustia enorme”, expresó la rescatista.

Un rescate que conmovió a la ciudad

El allanamiento que permitió liberar a Beethoven y a sus nueve hermanos se había realizado a mediados de septiembre, luego de una denuncia presentada por Funpabia. En esa vivienda, la policía constató que una perra (Lupe) era obligada a parir repetidamente para la venta ilegal de sus crías, ofrecidas a través de redes sociales por sumas que rondaban los $450 mil.

Durante el procedimiento, se rescataron diez perros de raza Dachshund, una madre y nueve cachorros recién nacidos, en condiciones de maltrato y abandono sanitario. La madre, enferma y desnutrida, dio positivo en erlichia, una enfermedad transmitida por garrapatas, lo que complicó también la salud de sus crías.

Los animales fueron trasladados a la veterinaria bajo el resguardo de Funpabia, donde comenzaron un largo proceso de recuperación con controles, alimentación especial y tratamientos clínicos. “Desde el día del rescate hasta hoy fue una lucha constante. Algunos respondieron bien, pero lamentablemente Beethoven no logró superar el cuadro”, explicó Bustamante.

Un hogar que lo esperaba

Beethoven ya tenía una familia seleccionada para su adopción, que aguardaba su alta veterinaria. Funpabia había puesto énfasis en que las adopciones se realizaran bajo compromiso de seguimiento veterinario y castración temprana, como forma de evitar que los animales volvieran a ser víctimas del circuito de cría ilegal.

El fallecimiento de Beethoven volvió a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles sobre criaderos clandestinos y de promover la adopción responsable, más allá de la raza o el aspecto del animal.

Actualmente, Funpabia continúa al cuidado veterinario de los nueve perros restantes, que siguen bajo observación médica. La madre, conocida cariñosamente como Lupe, se encuentra estable y en un nuevo hogar.

Amor sin edad

Este sábado 18 de octubre, se llevará adelante una jornada destinada para toda la familias de Cipolletti y alrededores que quieran conocer el trabajo que realizan desde hace años y además tener la oportunidad de conectar con los perros de mayor edad que cuentan en el refugio y que lamentablemente, según sostienen son los más difíciles de que los elijan.

"No necesariamente hay que ir con la idea de adoptar, pueden ir a tomar mate, a pasar una linda tarde y conocerlos", sostuvo Soledad. El encuentro iniciará a las 15:30 en la pista de maneja de La Falda.

Por otro lado, continúan recibiendo donaciones económicas para afrontar los tratamientos médicos y de alimentos de los animales. Para quienes deseen colaborar se puede hacer a través de los siguientes datos:

