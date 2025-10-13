Brindarán atención gratuita para perros y gatos de Ferri y Balsa Las Perlas

Zoonosis realizará jornadas de vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos contra la sarna y garrapatas. También atenderán en el Club San Martín del Barrio Brentana.

El jueves 16 brindarán atención en el Club San Martín ubicado entre Manuel Estrada y Chile, con ingreso sobre esta última desde las 12 hasta las 16 horas.

El área municipal de Zoonosis de Cipolletti brindará atención primaria gratuita para perros y gatos de los barrios Ferri y Balsa Las Perlas durante el mes de octubre. El dispositivo atenderá por orden de llegada para la vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos básicos contra la sarna y garrapatas.

También se brindará atención inicial a los casos clínicos de animales que no puedan concurrir a veterinarias privadas , con el objetivo de examinar, suministrar cuidados e identificar el tratamiento más adecuado para su diagnóstico.

Las jornadas de atención veterinaria funcionarán en un cronograma fijo: martes 14 en el Centro de Promoción Comunitaria ubicado en La Alianza y Los Tulipanes del barrio Ferri desde las 12 hasta las 16 horas . El jueves 16 brindarán atención en el Club San Martín ubicado entre Manuel Estrada y Chile, con ingreso sobre esta última desde las 12 hasta las 16 horas .

Mientras que el Salón Comunitario de Balsa Las Perlas brindará asistencia veterinaria de lunes a viernes desde las 10 horas. El servicio es completamente gratuito y se atenderá por orden de llegada.

Perros en Las Perlas El objetivo de este tipo de dispositivos es fortalecer la tenencia responsable de las mascotas. Sebastián Fariña Petersen

Fomentar el acceso a la atención veterinaria: el objetivo del dispositivo

El programa de asistencia primaria busca reducir las barreras económicas que enfrentan los vecinos de los barrios populares como Ferri y Balsa Las Perlas para la atención veterinaria, facilitando el acceso a cuidados esenciales y evitando que los animales se queden sin tratamiento por falta de recursos.

Los cuidados primarios son el principio del circuito sanitario, la vacunación es esencial para la prevención de enfermedades graves que protegen la salud del animal y de los humanos. El calendario incluye vacunas esenciales como las de parvovirus, moquillo y rabia.

zoonosis El calendario incluye vacunas esenciales como las de parvovirus, moquillo y rabia.

La importancia de la desparasitación

Por otro lado, la desparasitación tiene como objetivo eliminar y prevenir parásitos internos como los gusanos y externos como pulgas y garrapatas en perros y gatos. La desparasitación también protege a las mascotas de enfermedades, deficiencias nutricionales y la transmisión a otros animales.

Uno de los diagnósticos más comunes son los hemoparásitos que son microorganismos que afectan las células sanguíneas y se transmiten principalmente a través de vectores como garrapatas, mosquitos y pulgas. Las enfermedades que causan estos parásitos en la sangre provocan síntomas como fiebre, pérdida de apetito, anemia y en casos graves, la muerte.

Perros La tenencia irresponsable deriva en el abandono de perros en la vía pública, lo que constituye que hayan cada vez más perros callejeros. LM Cipolletti

Políticas públicas que fomentan la tenencia responsable de animales

Este tipo de jornadas buscan concientizar sobre la tenencia responsable al promover el registro y control de los animales domésticos. Este enfoque integral municipal contribuye a disminuir los riesgos de mordeduras, contagio de enfermedades y reproducción sin control, que suelen derivar en situaciones de maltrato o abandono en la vía pública.

Las políticas públicas destinadas al control de salud de animales domésticos tiene como objetivo la prevención de enfermedades, promover la tenencia responsable de mascotas y reducir las situaciones de negligencia y maltrato animal.

Zoonosis Este enfoque integral municipal contribuye a disminuir los riesgos de mordeduras, contagio de enfermedades y reproducción sin control.

El rol de los centros comunitarios y los clubes de barrio para la convocatoria

El municipio destacó que el trabajo conjunto con los centros comunitarios y los clubes barriales son claves para garantizar una buena convocatoria y acercar los servicios públicos a familias que realmente lo necesitan.

Las jornadas también incluyen charlas informativas sobre el cuidado responsable y la entrega de folletería sobre los tipos de alimentación adecuados según la especie y hábitos saludables para prolongar y mejorar la vida de nuestros compañeros animales.