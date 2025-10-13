Un auto chocó y arrastró a una mujer y su bicicleta en pleno centro de Cipolletti

Una mujer tuvo que ser asistida por el personal médico. Se desconoce la mecánica del accidente.

El choque se produjo en la esquina de la Avenida Alem y Córdoba.

Un incidente de tránsito que involucró a un auto y una bicicleta tuvo lugar en pleno centro de Cipolletti . El choque se produjo en la esquina de la Avenida Alem y Córdoba , cuando el automóvil que circulaba en sentido sur- norte chocó contra la bicicleta y la arrastró hasta quedar debajo del rodado . La mujer sufrió heridas leves por el impacto y fue asistida por el personal de salud de emergencia .

El choque tuvo lugar en la arteria principal de la ciudad, la Avenida Alem y Córdoba, en la esquina de un reconocido local de comidas tradicionales.

La mujer transitaba por la avenida cuando sucedió el impacto y quedó tendida en el asfalto , producto de la colisión. Por fortuna, la ciclista no sufrió heridas de consideración pero recibió asistencia médica para descartar contusiones graves producto del golpe.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 18.43.10 (1) El choque se produjo en la esquina de la Avenida Alem y Córdoba, cuando el automóvil circulaba en sentido sur- norte chocó contra la bicicleta.

Asistensia rápida y heridas leves

La mujer habría sufrido heridas en el pie izquierdo, probablemente el pie que se llevó la peor parte, al impactar de forma directa con el paragolpes del vehículo. El conductor del vehículo Chevrolet Corsa color bordó no emitió declaraciones y permaneció en silencio mientras asistían a la ciclista.

Como consecuencia del accidente, solo hubo daños materiales, ya que la bicicleta quedó doblada producto del siniestro. Las ruedas y el sistema de frenos quedaron totalmente debajo del rodado, mientras que el manubrio y el asiento no fueron afectados por el arrastre del vehículo.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 18.43.10 La mujer habría sufrido heridas en el pie izquierdo, probablemente el pie que se llevó la peor parte, al impactar de forma directa con el paragolpes del vehículo.

El debate sobre la prioridad de paso entre los automóviles y los ciclistas

Se desconocen los motivos del incidente, aunque las consecuencias que sufrió la ciclista puede reavivar el debate sobre la prioridad de paso entre un automóvil y una bicicleta. Sobre todo después de la implementación de la bicisenda sobre el boulevard de la Avenida Alem y la convivencia caótica con el tránsito de la zona.