El impactante video del choque entre una moto, un caballo y un auto: todos salieron ilesos

El accidente ocurrió este lunes en un puente que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Un brutal choque sacudió las calles de Tucumán cuando una moto con tres personas terminó debajo de un auto tras chocar contra un carro tirado por un caballo. A pesar del fuerte golpe, los ocupantes del rodado menor no sufrieron heridas de gravedad.

El impactante episodio ocurrió pasado el mediodía de este lunes en el puente Lucas Córdoba que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí. La alarmante situación quedó registrada por las cámaras de seguridad.

En el video que fue compartido por el municipio tucumano se puede ver como ninguno de los tres ocupantes de la moto llevaba un casco puesto, entre ellos un menor de edad. En una compleja maniobra la moto quiso adelantar antes de tiempo el carro tirado por un caballo y no lo logró y, como consecuencia del choque, el vehículo impactó contra un auto del carril contrario.

Milagroso choque en Tucumán

Afortunadamente, el conductor del automóvil frenó rápidamente y no hubo víctimas fatales. En la moto viajaban tres personas, de acuerdo con lo que muestran las imágenes. Tras el fuerte impacto, todos salieron despedidos y quedaron tendidos sobre el asfalto.

El conductor, identificado por llevar una camiseta del club San Martín de Tucumán, se acercó de inmediato para comprobar el estado de la mujer y del niño, quienes permanecían sobre el pavimento en el carril contrario al que transitaban con la moto.

Asimismo, los automovilistas que circulaban por el puente disminuyeron la velocidad y algunos de ellos se detuvieron para brindar ayuda y dieron aviso tanto a la policía como a los servicios de emergencia.

El equipo de Emergencias brindó los primeros auxilios en el lugar y, posteriormente, fueron derivados en estado consciente al Hospital del Este "Eva Perón", en Banda del Río Salí, a solo 3 kilómetros de la capital tucumana.

Tragedia en una ruta de Córdoba: murieron tres nenes y un hombre en un choque frontal

Una escena desgarradora tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 19 de Córdoba, donde este domingo por la madrugada un choque de dos vehículos de frente dejó como saldo cuatro muertos, entre ellos tres niños pequeños. El hombre fallecido era el conductor de uno de los autos.

El dramático episodio ocurrido a la altura del kilómetro 213, entre las localidades cordobesas de El Tío y El Fuertecito, en el departamento Ansenuza, también dejó a dos adolescentes gravemente heridos, quienes permanecen internados en grave estado.

Fuentes policiales detallaron que el choque se produjo cuando un Volkswagen Bora impactó de frente contra un Fiat 147. En el primer vehículo viajaban tres jóvenes de 19 años, mientras que en el segundo iba un hombre de 33, dos adolescentes de 15 y 17 años y tres nenes de entre 8 y 12 años.

La violencia del choque provocó que los tres nenes murieran prácticamente en el acto, al igual que el único adulto que iba en el 147. Los ocupantes del Volkswagen Bora llamaron a la ambulancia, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y confirmaron la muerte de las cuatro personas.