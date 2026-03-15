Joven policía murió al chocar su moto contra un auto, cuyo conductor habría estado borracho

Fue un impacto frontal que se produjo cerca de Cervantes. El análisis de alcoholemia del conductor del coche habría dado positivo. Dolor en la fuerza rionegrina.

Otra vida se perdió por un incidente vial en la Ruta Nacional 22 , pocas horas después de que otras dos personas murieran en uno de los accesos a Allen.

La víctima fue un joven oficial de la Policía rionegrina que al parecer se dirigía a prestar servicio, y falleció al chocar en forma frontal la moto que manejaba contra un auto.

El trágico episodio se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de Cervantes , donde la calzada conserva el diseño original de dos carriles.

Las primeras versiones indican que, al conductor del rodado mayor, un Volkswagen Gol Trend, el control de alcoholemia le dio resultado positivo. ANRoca indicó que la graduación fue de 2,06 g/l de alcohol en sangre. En el país rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos en rutas nacionales con una alcoholemia superior a "cero miligramos por litro de sangre". La norma busca "reducir la cantidad de fallecidos y heridos en siniestros viales provocados por la ingesta de alcohol".

Policía muerto choque en moto

Desde la institución policial lamentaron el hecho en un comunicado en el que identificaron a la víctima como Ángel Lautaro Monsalve, con jerarquía de oficial Inspector, quien trabajaba en la Comisaría 43 de Cinco Saltos.

Destacaron que el choque, de acuerdo a las informaciones recabadas, “habría sido provocado por la conducción imprudente de un automovilista que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol”.

“Desde la Jefatura de Policía y la plana mayor de la Institución se dispuso el acompañamiento y la contención a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, resaltaron en el parte.

El gobernador Alberto Weretilneck también expresó sus condolencias en una publicación en sus redes sociales. "Acompañamos con respeto y dolor a su familia, a sus compañeros y a todos quienes compartieron con él su vocación de servicio", manifestó.

Impacto frontal

Los primeros trascendidos indican que el policía circulaba en dirección al este y el Gol en sentido contrario. Por causas que no habían sido establecidas, se produjo el impacto fue de manera frontal, lo que provocó la muerte del uniformado y heridas al conductor del auto, por lo que debió ser asistido por personal hospitalario. En tanto que otra persona que lo acompañaba no habría sufrido lesiones.

Debido a que la ruta en ese sector conserva su diseño original de doble mano, se presume que uno de los rodados invadió la senda contraria. Las pericias efectuadas por personal del Gabinete de Criminalística lo deberán esclarecer. La emergencia obligó a que se interrumpiera por algunos minutos el tránsito vehicular para permitir que policías, bomberos y profesionales médicos pudiera trabajar.

Es el segundo accidente fatal que se registra en la Ruta 22 en su recorrido por el Alto Valle las últimas horas. En uno de los accesos a Allen dos personas murieron al chocar dos autos.