Revisaban un camión en la Ruta 22 y lo que apareció entre la carga encendió las alarmas

Ocurrió durante un control de rutina en un puesto de SENASA. Lo que descubrieron entre la mercadería obligó a intervenir a la Policía.

El elemento hallado formaba parte de una encomienda que trasladaba desde La Rioja y cuyo destino final era la provincia de Chubut. Foto: Archivo.

Un procedimiento de rutina realizado durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 22 terminó con un hallazgo inesperado que derivó en una causa judicial y el secuestro de varios elementos.

Todo ocurrió mientras personal de SENASA inspeccionaba un transporte de carga en uno de los puestos de control ubicados sobre la ruta, cuando detectaron algo fuera de lo habitual entre la mercadería transportada.

Un control rutinario terminó en un operativo policial

El episodio ocurrió cerca de las 3:50 de la madrugada, cuando inspectores del organismo nacional realizaban controles habituales sobre un vehículo de transporte que trasladaba un cargamento de nueces.

Durante la revisión, los agentes detectaron un elemento sospechoso entre la carga y dieron aviso al personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, que acudió rápidamente al lugar.

Una vez allí, los efectivos confirmaron la situación y comenzaron con las actuaciones correspondientes.

Quién manejaba el camión y qué declaró

Tras intervenir en el procedimiento, la Policía identificó al conductor del transporte: se trataba de un hombre mayor de edad oriundo de Comodoro Rivadavia.

Según manifestó ante las autoridades, el elemento hallado formaba parte de una encomienda que trasladaba desde La Rioja y cuyo destino final era la provincia de Chubut.

Sin embargo, el hallazgo derivó igualmente en la intervención de la Justicia.

Lo que encontraron oculto entre la mercadería

Posteriormente, personal especializado realizó el secuestro de un arma de fuego calibre 16, además de municiones calibre 32 y más de una docena de cartuchos calibre 16.

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La fiscal de turno tomó intervención inmediata y ordenó iniciar actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, además del secuestro del armamento y la imputación formal del conductor.

Detectaron además otra irregularidad

Durante el procedimiento, los uniformados constataron también que el vehículo registraba una prohibición de circulación vigente.

Por este motivo, además de la causa judicial iniciada por el hallazgo dentro de la carga transportada, se procedió al retiro de la documentación correspondiente del rodado.