Impresionante choque en la Ruta 22: tres autos impactaron en la entrada de la Isla Jordán

Un vehículo se incorporó bruscamente a la calzada, lo que provocó la colisión con dos camionetas. No se registraron heridos y se normalizó el tránsito en la zona de alta circulación.

El personal del SIARME atendió a uno de los conductores en estado de shock.

Un impactante incidente vial se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta 22 , a la altura de la calle Salto en el ingreso a la Isla Jordán , Cipolletti . Tres vehículos protagonizaron un choque múltiple que generó importantes demoras y preocupación entre los conductores que transitaban por una de las zonas de mayor circulación de la localidad.

El episodio sucedió cerca de las 10:20 horas, cuando un llamado al sistema de emergencias RN 911 alertó sobre un choque en la intersección de la Ruta 22 y Julio Dante Salto . Al llegar al lugar, los efectivos verificaron que estaban involucrados un auto Renault Logan y dos camioneras Hilux , mientras los conductores permanecían en el lugar, sin lesiones de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba por la banquina sur en sentido contrario al flujo vehicular. En esas condiciones, el conductor realizó una maniobra brusca e intentó incorporarse a la calzada principal de la Ruta 22, ahí fue impactado por una de las camionetas que avanzaba por la ruta.

“El Renault Clio circulaba por la banquina sur, en sentido contrario al tránsito, y al intentar incorporarse a la calzada de la Ruta Nacional N° 22 fue impactado por una Toyota Hilux”, indicaron fuentes policiales.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 14.10.06 (1) Los tres vehículos sufrieron daños materiales.

La violencia del impacto provocó un choque múltiple

La violencia del impacto, provocó que el automóvil sea desplazado varios metros y terminó impactando contra una segunda Toyota Hilux, que también circulaba por el lugar. El incidente generó daños materiales en los tres vehículos, como en el tren delantero de la Toyota Hilux, las ópticas, paragolpe trasero y las ruedas del Renault Logan, además del daño en la rueda trasera de la otra camioneta Toyota Hilux.

“Como consecuencia de la colisión, el automóvil fue desplazado e impactó posteriormente contra una segunda Toyota Hilux. Los tres vehículos involucrados sufrieron daños mecánicos”, agregó la Policía de Río Negro.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 14.10.06 El personal del SIARME atendió a uno de los conductores en estado de shock.

El personal de SIARME asistió a uno de los conductores en estado de shock

La fuerte colisión desplazó a los automóviles que quedaron colocados en distintos puntos de la calzada, eso motivó a desplegar un operativo para garantizar la seguridad del sector y ordenar el tránsito en uno de los sectores con mayor circulación de la localidad.

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El personal de SIARME asistió a uno de los conductores, quien sufrió un cuadro de shock como consecuencia del impacto. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos de gravedad ni fue necesario el traslado de urgencia hacia algún hospital o centro médico especializado.

Una vez finalizadas las pericias de accidentología y las tareas de rigor, los vehículos fueron retirados de la cinta asfáltica y la circulación quedó completamente establecida.