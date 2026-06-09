Quién era el hombre que murió en el trágico accidente de la Ruta 22

El fatal siniestro ocurrió entre Allen y Guerrico. El vecino, conocido en la zona, falleció en el acto.

Intentó cruzar caminando la Ruta 22 , entre Guerrico y Allen , el domingo por la tarde. Lamentablemente, fue atropellado por un automóvil y murió en el acto . En las últimas horas se conocidó su identidad.

El fatal hecho ocurrió minutos después de las 19 en el kilómetro 1.189 . De acuerdo a la información brindada por la Policía, un Renault Logan conducido por un joven oriundo de Neuquén circulaba por el sector cuando impactó contra el hombre, que intentaba atravesar de a pie la calzada en sentido norte-sur.

Como consecuencia del fuerte choque, la víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica. Personal médico del hospital de Allen acudió rápidamente al lugar, pero al arribar constató, tristemente, que ya no presentaba signos vitales .

En tanto, el conductor del vehículo fue trasladado al centro de salud para recibir asistencia médica, aunque se informó que no sufrió lesiones de gravedad.

Quién era el hombre fallecido

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial, efectivos policiales de Allen y peritos accidentológicos, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias exactas del trágico hecho. La causa continúa bajo investigación.

En tanto, el hombre de 68 años fue identificado como Oscar Felipe Raninqueo, un "conocido vecino de la localidad de Guerrico", según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con el relato brindado por el conductor a los investigadores, no logró advertir la presencia del hombre sobre la ruta y no pudo evitar la colisión.

Conocida la triste noticia, todo es dolor en los vecinos de Guerrico y en los familiares de Oscar.

Un susto en la misma ruta

En este caso no hubo que lamentar víctimas ni heridos de milagro. Un auto se incendió por completo en su parte delantera el sábado, también sobre la Ruta 22, a la altura de Chichinales, tras sufrir un desperfecto mecánico mientras era conducido por una mujer oriunda de Villa Regina.

Según se informó, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 13 en el acceso oeste a la localidad de Chichinales, específicamente en el kilómetro 1118,800. La conductora, una mujer de 40 años con domicilio en Regina, viajaba sola con destino a General Enrique Godoy en sentido este-oeste.

explosión ruta 22

Durante el trayecto, la automovilista advirtió que el vehículo no respondía adecuadamente y escuchó una fuerte explosión en la zona del motor, lo que la obligó a detener la marcha de inmediato sobre la banquina norte.

En pocos segundos, las llamas comenzaron a propagarse de forma violenta por el sector delantero del rodado, un Peugeot 207 Compact de color blanco. Afortunadamente, la conductora logró descender del habitáculo a tiempo y resultó completamente ilesa.